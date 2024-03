Fußball

vor 17 Min.

Jahn Landsberg kann in der Bezirksliga keine Serie starten

Plus Im zweiten Heimspiel in Folge gibt es für Jahn Landsberg in der Fußball-Bezirksliga eine Niederlage. Wieder ist die Partie länger unterbrochen. Denklingen spielt am Sonntag.

Von Margit Messelhäuser

Diesmal sollte es gelingen: Zwei Siege in Serie wollte die FT Jahn Landsberg in der Fußball-Bezirksliga einfahren. Doch der Aufsteiger muss weiter mit den Hochs und Tiefs leben. Gegen den SV Bad Heilbrunn konnte das Team von Trainer Armin Sanktjohanser den Hinrundenerfolg nicht wiederholen. Dennoch ist Sanktjohanser überhaupt nicht unzufrieden. Der VfL Denklingen bestreitet erst am Sonntag, ab 15 Uhr, sein Heimspiel gegen den TSV Brunnthal.

Jahn Landsberg Endlich einmal zwei Siege in Folge, das hatte Coach Armin Sanktjohanser seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. Doch daraus wurde nichts. Hatten sich die Jahnler im Hinspiel nach einer umkämpften Partie noch mit 43 durchgesetzt, gab es im Rückspiel eine deutliche Niederlage. Mit 0:3 unterlag der Aufsteiger und bleibt damit im Tabellenkeller stecken.

