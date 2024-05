Fußball

Jahn Landsberg wird die Relegation kaum vermeiden können

Plus In der Fußball-Bezirksliga kassiert Jahn Landsberg erneut eine Heimniederlage. Die Relegation rückt immer näher. Denklingen spielt am Sonntag in München.

Von Margit Messelhäuser

Im Kampf um den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga hatte Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser das Spiel seiner Mannschaft gegen Neuhadern als "letzten Strohhalm" bezeichnet. Doch den konnte sein Team nicht ergreifen - mit 1:3 musste sich Landsberg geschlagen geben und bleibt auf einem Relegationsplatz. Denklingen tritt am Sonntag bei Wacker München an.

Jahn Landsberg Nach nicht mal einer Viertelstunde geriet Jahn bereits in Rückstand und nach einem Doppelschlag in der 22. und 25. Minute schien bereits die Vorentscheidung gefallen. Dabei hätte es nicht so weit kommen müssen, denn die ersten Chancen hatte Jahn, aber "es fehlt uns momentan das Selbstvertrauen", sagte Armin Sanktjohanser. Doch sein Team wehrte sich, und nach dem 1:3 durch Yannik Dillinger (33.) kam Hoffnung auf. "Aber wir stecken momentan in einem Strudel, aus dem wir nicht rauskommen", schildert der Jahn-Coach den weiteren Spielverlauf. Er könne seinen Spielern keinen Vorwurf machen, doch die Leichtigkeit und das Selbstverständnis fehlen momentan. "Gut, dass wir jetzt wieder eine normale Woche haben und ordentlich trainieren können."

