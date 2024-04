Fußball

Kaufering steckt wieder tief im Abstiegskampf der Landesliga

Zu Hause setzte sich der VfL Kaufering (weiße Trikots) gegen Aindling durch. Am Sonntag steht das Rückspiel an.

Plus Nach drei Niederlagen in Folge steht der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga auf einem Relegationsplatz. Am Sonntag will das Team in Aindling punkten.

Von Margit Messelhäuser

Das Osterwochenende hatte sich der VfL Kaufering ganz anders vorgestellt: Für den Fußball-Landesligisten gab es zwei deutliche Niederlage. Damit nicht genug, denn Kapitän und Stammkeeper Michael Wölfl ist erst mal gesperrt. Am Sonntag, ab 17 Uhr, wartet damit in Aindling eine weitere schwere Aufgabe.

Nach dem guten Start in die Frühjahrsrunde läuft es beim VfL Kaufering nicht mehr. In den vergangenen drei Spielen kassierte das Team des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert 13 Gegentreffer und war selbst nur ein Mal erfolgreich. "Das steckt natürlich in den Köpfen der Spieler drin", sagt Michael Grasse. Unter der Woche seien im Training auch viele Gespräche geführt worden - nun hofft er, dass diese fruchten.

