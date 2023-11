Fußball

Kreisklasse: Der FC Hofstetten muss vielleicht in Verlängerung

Hofstettens Spielertrainer Michael Echter muss mit seinem Team eventuell in die Verlängerung: Es steht noch ein Nachholspiel gegen Türkenfeld an.

Plus In der Fußball-Kreisklasse 7 steht bislang erst Finning sicher in der Aufstiegsrunde. Hofstetten muss noch ein Nachholspiel bestreiten, kann aber am Sonntag schon das Ticket lösen.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebt Hofstettens Trainer Michael Echter bislang: Nach einem passablen Start in die neue Saison der Fußball-Kreisklasse musste sein Team eine Durststrecke bewältigen. Jetzt aber liegt der FCH wie der sehr gut im Rennen, was die Teilnahme an der Aufstiegsrunde betrifft. Allerdings könnte es für das Team auch noch in die Verlängerung gehen.

Am vergangenen Spieltag war die Partie gegen Türkenfeld nämlich kurzfristig abgesagt worden. „Ein Spieler, ich meine aus der zweiten Mannschaft, ist überraschend verstorben“, nennt Michael Echter den Grund. Der Spielabsage habe er natürlich sofort zugestimmt. „Jetzt wird es aber eng, einen Nachholtermin zu finden.“

