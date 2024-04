Fußball

vor 37 Min.

Kreisklasse: Hofstetten hat Issing am Rande einer Niederlage

Plus Im Derby der Fußball-Kreisklasse entgeht Issing knapp der ersten Niederlage in der Meisterrunde. TSV Landsberg II verliert die Tabellenführung und den Trainer.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Als Spitzenreiter der Gruppe B waren Trainer Sebastian Baumert und sein Team beim Schlusslicht Moorenweis zu Gast. Eine einseitige Partie sollte man meinen, im Endeffekt war es das auch, nur nicht nach dem Geschmack des TSV Landsberg. Dieser konnte nämlich überhaupt nicht an die gute Leistung zuletzt anknüpfen. Allerdings musste Trainer Sebastian Baumert auch kurzfristig auf drei Stammspieler, darunter Keeper Frank Schmitt, verzichten. "Am Anfang hatten wir einen Lattentreffer, aber insgesamt waren wir nicht zwingend genug", fasste Baumert die Partie zusammen. Und so nutzte Moorenweis drei Abwehrfehler zum 3:0-Sieg. Zudem sah Ersatzkeeper Markus Herz nach einer Notbremse noch Rot. Für Baumert sind es die letzten Spiele als TSV-Trainer: "Nach drei Jahren ist es Zeit, dass die Jungs mal neuen Input bekommen", lautete seine Begründung.

Moorenweis - TSV Landsberg II 3:0; 1:0 Müller (5.), 2:0 Müller (47.), 3:0 Furtner (64.); Rot: Herz (78./TSVLL).

