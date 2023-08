Fußball

vor 34 Min.

Kreisklasse: Kinsau kann den SV Fuchstal nicht auf Distanz halten

Plus In der Fußball-Kreisklasse 8 teilen sich der SV Kinsau und Fuchstal die Punkte. Igling verteidigt die Tabellenführung in der Gruppe 7.

Einen verdienten Sieg feierte der Aufsteiger TSV Finning bereits am Freitagabend gegen Türkenfeld. Zwar gingen die Gäste in einem guten Kreisklassenspiel nach einem langen Ball zunächst in Führung, doch Finning ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Einige gute Chancen brachten zunächst nichts ein – ein Ball sprang von der Unterkante der Latte wieder ins Feld – doch mit dem Halbzeitpfiff gelang nach einer Ecke der Ausgleich. Nach der Pause waren die Bedingungen schwierig, da es inzwischen stark regnete, aber Finning kam damit besser zurecht. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 71. Minute: Ein Finninger lief allein auf den Gäste-Keeper zu, der kam raus und der Schiedsrichter gab Elfmeter. Danach verteidigte die Heimelf sicher und ließ nichts mehr zur.

Mit dem Sieg unter der Woche gegen Issing scheint der Knoten bei Hofstetten geplatzt: „Wir haben den Schwung von Donnerstag jetzt gegen Rott mitnehmen können“, sagt Trainer Michael Echter. Mit 2:0 setzte sich sein Team zu Hause durch. Die Hausherren starteten von Beginn an dominant und ließen den Rottern keine Chance. Nach einer halben Stunde ging Hofstetten durch einen Kopfballtreffer in Führung. „Wir hätten eigentlich noch mehr aus unseren Chancen machen und nachlegen müssen“, so Echter. Nach dem Seitenwechsel kam Rott kurzzeitig etwas besser ins Spiel. „Da hat man dann doch die schweren Beine von Donnerstag gemerkt.“ Alles in allem blieben die Gäste aber ungefährlich und Hofstetten machte nach gut einer Stunde den Sack zu.

