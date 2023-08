Kreisklasse Zugspitze: Erster Saisonsieg im zweiten Spiel für Igling

Plus Der Personalmangel macht es den Kreisklasse-Teams von Prittriching und Fuchstal schwer. Issing feiert im zweiten Spiel den ersten Sieg.

Den Willen konnte man dem SV Prittriching beim Spiel in Türkenfeld nicht absprechen, doch die Personalnot machte sich bemerkbar und so kassierte der SVP eine 0:2-Niederlage. Auch wenn Prittriching auf dem Spielbericht über eine lange Bank verfügte – es handelte sich dabei vor allem um Spieler der zweiten Mannschaft, die bereits eine Partie absolviert hatten. „Und das bei dieser Hitze, da kann man dann nicht mehr nachlegen“, meinte Werner Winterholler, Trainer der zweiten Prittrichinger Mannschaft.

Insgesamt war Türkenfeld etwas dominanter, hatte beim ersten Treffer nach einer knappen halben Stunde aber auch leichtes Spiel. Der Prittrichinger Keeper konnte einen Schuss nur abklatschen und der Ball fiel genau vor die Füße eines Türkenfelders. Angesichts der personellen Probleme konnte man den Rückstand nicht mehr wettmachen – in der 75. Minute machte Türkenfeld mit dem zweiten Treffer den Sack zu.