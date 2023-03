Landesliga: Kaufering setzt sich diesmal kleine Ziele

Plus Dem Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering ist der Start in die Frühjahrsrunde misslungen. Nun wartet ein schweres Auswärtsspiel. VfL-Trainer Enthart ist zurückhaltend.

Inzwischen ist der Frust bei Kauferings Trainer Ben Enthart schon wieder verflogen. Nach der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen Jetzendorf war der Coach des Fußball-Landesligisten doch sehr wortkarg. „Aber das ist ja das Gute: Wir können es diese Woche schon wieder besser machen.“ Wobei: In Schwabmünchen dürfte es am Sonntag sehr schwer werden, vermutet Enthart.