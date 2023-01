Landesliga: Kaufering verliert nicht allein das Testspiel

Plus Paukenschlag beim Fußball-Landesligisten VfL Kaufering: Trainer Ben Enthart gibt vor dem ersten Testspiel seinen Rücktritt bekannt. Das sind die Gründe dafür.

Beim Bayernligisten TSV Dachau hat Landesliga-Aufsteiger VfL Kaufering sein erstes Testspiel absolviert. Die 2:4-Niederlage und der Spielverlauf rückten angesichts der Nachricht, die Kauferings Trainer Ben Enthart vor dem Spiel bekannt gab, in den Hintergrund: Enthart tritt von seinem Trainerposten bei den Fußballern zurück. So begründet er die Entscheidung.