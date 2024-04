Fußball

12:18 Uhr

Nach Verzicht auf Regionalliga: Wie steht es beim TSV Landsberg?

Plus Der TSV Landsberg stellt keinen Antrag für Fußball-Regionalliga. Titel in der Bayernliga bleibt das Ziel. Spielertrainer Hutterer spricht von Hiobsbotschaft.

Von Margit Messelhäuser

Es wird keinen Regionalliga-Fußball in Landsberg geben – vorerst jedenfalls. Die Abteilungsleitung des TSV Landsberg gab am Donnerstagabend bekannt, keinen Antrag auf Zulassung zu stellen. Ob diese klare Äußerung beim aktuell Dritten der Bayernliga wieder für Ruhe sorgt – dazu äußert sich Spielertrainer Mike Hutterer. Um das zweite Ziel, Meister zu werden, zu erreichen, muss am Samstag ein Sieg im Heimspiel gegen Sonthofen her.

Turbulente Wochen liegen hinter dem TSV Landsberg: Wer bleibt, wer geht, in welcher Liga will/kann der TSV spielen? Viele Fragen stellten sich Spieler, Verantwortliche und Fans. Nun gibt es zumindest bei einer eine Antwort: Die Regionalliga ist vom Tisch. „Die Entscheidungsträger beim TSV Landsberg haben übereinstimmend entschieden, innerhalb der am 12. April ablaufenden Frist keinen entsprechenden Antrag beim Verband zu stellen, da derzeit die personellen und strukturellen Voraussetzungen aus Sicht des Vereins nicht gegeben sind, um erfolgreich am Spielbetrieb der Regionalliga teilzunehmen. Nichtsdestotrotz wird die Mannschaft alles daran setzen, den Meistertitel in der Bayernliga Süd zu erringen“, hieß es in der Pressemitteilung von Abteilungsleiter Sebastian Gilg.

