Schondorfs Trainer Eduard Schmalz sieht den Klassenerhalt noch in Gefahr

Plus Obwohl der TSV in der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rang zwei belegt, ist Schmalz zurückhaltend. Denn er hat mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Wenn Eduard Schmalz auf seine Spielerliste blickt, müsste er eigentlich zufrieden sein. Rund 40 Namen stehen auf dieser - doch die wenigsten davon sieht er auch im Training. Der Coach des TSV Schondorf kämpft mit akutem Spielermangel. Insofern scheint er erst mal froh zu sein, dass er mit seinem Team ein gutes Polster auf den Abstiegsplatz in der A-Klasse Gruppe H besitzt. "Aber es sind noch vier Spieltage, da kann viel passieren", ist er dennoch vorsichtig.

Auch wenn seine Mannschaft im Herbst nur knapp die Aufstiegsrunde verpasst hat - mit zwei Punkten Rückstand auf Scheuring belegte Schondorf Rang vier - hätte er sein Team dort auch nicht gesehen. "Wir gehören nicht in die Aufstiegsrunde", stellt Schmalz klar. "Ich bin froh, wenn wir jetzt noch die Kurve bekommen", blickt er auf die noch ausstehenden Spiele.