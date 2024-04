Fußball

vor 49 Min.

Tobias Vief: Aufstieg ist diese Saison so einfach wie nie

Issings Trainer Tobias Vief will mit seinem Team in dieser Saison in die Kreisliga aufsteigen.

Plus Der FC Issing spielt in der Fußball-Meisterrunde eine gute Rolle. Trainer Tobias Vief hat eine besondere Motivation für seinen Job.

Von Margit Messelhäuser

Obwohl der FC Issing nach drei Spielen in der Meisterrunde der Fußball-Kreisklasse noch ungeschlagen ist: So ganz zufrieden ist Trainer Tobias Vief nicht. "Wenn wir aufsteigen wollen, hätten wir aus den drei Spielen sieben und nicht fünf Punkte holen müssen." Und aufsteigen möchte Vief mit seinem Team auf jeden Fall. "So einfach, wie in dieser Saison wird es in den nächsten Jahren nicht mehr sein", lautet seine Einschätzung.

Zum einen liege das daran, dass im Kreis Zugspitzen ab der neuen Saison wieder zum alten Modus zurückgekehrt wird. Die Testphase mit zwei unterschiedlichen Saisonhälften ist vorbei, damit gibt es keine Meisterrunde mehr. Und in diesem Jahr, das ist der zweite Vorteil, haben die Issinger nicht nur die Meisterrunde erreicht, sie haben auch mit der Gruppe Glück.

