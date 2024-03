Fußball

TSV Landsberg macht Titelrennen in der Bayernliga wieder spannend

Der TSV Landsberg gewinnt in Rain und macht das Titelrennen in der Fußball-Bayernliga extrem spannend.

Plus In der Fußball-Bayernliga zieht der TSV Landsberg mit Schwaben Augsburg wieder gleich. Doch Erlbach bleibt dem Führungsduo auf den Fersen.

Von Margit Messelhäuser

Und schon ist in der Fußball-Bayernliga alles wieder offen: Der TSV Landsberg schließt dank des verdienten 3:1-Erfolgs beim TSV Rain zum Spitzenreiter Schwaben Augsburg auf. Im "Augsburger Duell" musste sich der Tabellenführer nämlich Türkspor mit 0:2 beugen. Damit haben Landsberg und Schwaben Augsburg 53 Punkte. Bei den Landsbergern hat sich eine Umstellung im Vergleich zu den Spielen zuvor ausgezahlt.

Einige Änderungen in der Aufstellung gab es beim TSV Landsberg. Unter anderem kam Maximilian Holdenrieder, wieder fit, zurück in die Viererkette. Damit konnte Sascha Mölders von Beginn an in den Angriff gehen, das zahlte sich auch bald aus. Die Partie begann mit einem Schreckmoment für die Landsberger: In der 9. Minute lief Gabriel Hasenbichler nach einem Fehler in der Landsberger Abwehr allein auf Keeper Rico Cymer zu, doch Cymer blieb Sieger. Fast im Gegenzug hatte Lorenz Knöferl eine sehr gute Möglichkeit, scheiterte aber ebenfalls. Auch wenn Landsberg nun immer mehr das Kommando übernahm, blieben die guten Chancen aus. Rain lauerte stets darauf, Hasenbichler erneut mit einem langen Pass in Szene zu setzen.

