VfL Kaufering will in der Landesliga die Rote Laterne abgeben

Plus Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Landesliga erwartet der VfL Kaufering den TSV Bobingen. Beide Teams kennen sich schon lange.

Es ist die letzte Chance für den VfL Kaufering, nicht als Tabellenletzter der Fußball-Landesliga in die Rückrunde zu starten. Am Samstag, ab 14 Uhr erwartet das Team des Trainerduos Grasse/Bonfert den TSV Bobingen, der nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat.

Dass es eine schwere Saison werde würde, das war den Kauferinger Fußballern bewusst gewesen. Dass es so schwer werden würde, das war dennoch nicht zu erwarten. Mit 14 Punkten aus 16 Spielen liegen die Kauferinger – punktgleich mit Illertissen II – auf dem letzten Platz. „Es ist klar, wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir nicht den Anschluss ans Mittelfeld verlieren wollen“, sagt Trainer Michael Grasse.