Vor dem Start in die Bezirksliga will Denklingen Selbstvertrauen tanken

In der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bezirksliga läuft es beim VfL Denklingen nicht rund. Trainer Markus Ansorge ist dennoch zuversichtlich.

Sehr durchwachsen ist die Vorbereitung für den Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen bislang verlaufen. Am Samstag steht nun die Generalprobe an. Ab 18 Uhr treten die Denklinger zu Hause gegen den TSV Peißenberg (Kreisliga) an.

Einzig die Turniersiege in Blonhofen und beim heimischen Fuchstalpokal kann Denklingens Trainer Markus Ansorge in der Vorbereitung als Erfolgserlebnis bislang verbuchen. In den regulären Testspielen gab es dagegen durchwegs Niederlagen. Dennoch ist Denklingens Trainer Markus Ansorge die Ruhe selbst. „Ich weiß, was meine Mannschaft kann, und bin überzeugt, dass sie auf dem Platz steht, sobald es wichtig wird.“

Die Abwehr ist beim VfL Denklingen das Problem

Das Problem sei derzeit die Abwehr, da habe er einige Umstellungen sowohl personell als auch das System betreffend vorgenommen. Auch wenn ein Erfolg im letzten Test für den Kopf wichtig wäre, um Selbstvertrauen zu tanken – Markus Ansorge blickt dem Punktspielstart gelassen entgegen.