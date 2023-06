Fußball

Welches Fußball-Team aus dem Kreis Landsberg krönt seine Saison?

Der TSV Utting (rote Trikots) geht am Sonntag mit einer 1:0-Führung aus dem Hinspiel im Rücken ins entscheidende zweite Spiel beim TSV Moorenweis. Foto: Thorsten Jordan

Plus In der Fußball-Relegation fällt für fünf Mannschaften aus dem Kreis Landsberg die Entscheidung. Nur Utting geht mit einem Vorsprung in die zweite Runde.

Die erste Runde der Fußball-Relegation ist absolviert. Am Samstag und Sonntag fällt nun die Entscheidung über Aufstieg oder Klassenerhalt für die Teams aus dem Kreis Landsberg.

TSV Utting Als einzige Landkreis-Mannschaft geht der TSV Utting mit einem Sieg im Rücken ins zweite, entscheidende Spiel: Zu Hause setzte sich das Team von Trainer Peter Bootz mit 1:0 gegen den TSV Moorenweis durch. Bootz ist dennoch vorsichtig mit seiner Prognose: „Für mich ist es nach wie vor eine 50-50-Angelegenheit“, so der Uttinger Coach. Denn: „Ein Tor ist schnell geschossen.“

