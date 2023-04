Wichtiger Dreier für den VfL Denklingen in der Bezirksliga

Plus Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen kämpfen um den Klassenerhalt. Nach dem Rückschlag zeigt die Mannschaft gegen Wolfratshausen eine gute Reaktion.

Das war die Reaktion, die Trainer Markus Ansorge von seiner Mannschaft erwartet hatte: In der Fußball-Bezirksliga holte man sich mit einem sicheren 3:0-Sieg gegen Wolfratshausen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach der enttäuschenden Niederlage zuletzt in Penzberg (0:5) hatte Denklingens Trainer Ansorge eine Reaktion von seiner Mannschaft gefordert. „Und die hat sie auch gezeigt“, freute sich der Coach nach der Partie. „Ich musste vor dem Spiel gar nichts machen, die Jungs waren sich alle bewusst, dass etwas geschehen musste.“