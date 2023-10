Die Teams des TSV Landsberg stehen vor schweren Aufgaben

In der Bezirksoberliga stehen für die Damen und Herren des TSV Landsberg Auswärtsspiele an. Die Handball-Teams bekommen es mit starken Gastgebern zu tun.

Keine einfachen Aufgaben haben die Handball-Herren und -Damen des TSV Landsberg am Wochenende vor sich. Sowohl die Herren I als auch die Damen müssen dabei auswärts antreten.

Die Herren sind am Samstag, ab 17.30 Uhr, bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz zu Gast. Beide Teams kennen sich aus vielen Begegnungen in der Bezirksoberliga. Die SG rangiert augenblicklich mit 4:4 Punkten auf Rang 7, punktgleich mit den Landsbergern. Zuletzt hat der Gastgeber beim Eichenauer SV verloren, konnte davor aber beim TV Waltenhofen punkten, gegen den Landsberg zu Hause zuletzt jedoch verloren hat.

Für beide Teams wird es ganz wesentlich darauf ankommen, in welcher Aufstellung sie antreten können. In Kaufbeuren nimmt man das Spiel sehr ernst und wird versuchen, eine starke Truppe aufzubieten.

Landsbergs Damen treten beim noch ungeschlagenen TSV Ottobeuren an

Auch ins Allgäu fahren die Damen, sie treffen ab 17.45 Uhr auf den TSV Ottobeuren. Die Gastgeberinnen sind mit drei Siegen bisher ohne Verlustpunkt, Landsberg dagegen wartet noch auf den ersten Sieg. Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Gilching musste Ottobeuren zuletzt beim Schlusslicht Eichenauer SV um den Erfolg bangen. Durch eine konzentrierte Abwehrleistung schafften sie gerade noch die Trendwende. Und erst Sekunden vor Schluss gelang ihnen der Siegtreffer – und das in Unterzahl. Für die Landsbergerinnen kommt es darauf an, von Anfang bis zum Ende konzentriert zu bleiben und ihre ganz Erfahrung auszuspielen.

Schon ab 13.45 spielen die Herren II am Samstag bei Ottobeuren III. Die D-Mädchen fahren auch am Samstag zum Turnier nach Kempten, die B-Mädchen nach Weßling. In Murnau tritt die A-Jugend an und am Sonntag gastiert die C-Jugend in Gilching. (AZ)