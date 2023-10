Handball-Damen des TSV Landsberg unterliegen knapp

Im Nachholspiel der Bezirksoberliga treten die Landsberger Handballerinnen bei "alten Bekannten" an. Nach hartem Kampf geht es mit leeren Händen nach Hause.

Zum Nachholspiel in der Handball-Bezirksoberliga waren die Damen des TSV Landsberg beim SC Weßling zu Gast. Trotz einer guten Leistung gab es für die TSV-Damen keine Punkte.

Landsberg mit drei schnellen Toren gut los (3:0/2.), doch Weßling glich bald aus (4:4/6.). Jetzt waren bei Teams auf Augenhöhe. Weßling profitierte von seinen durchsetzungsstarken Spielerinnen, die Landsbergs Abwehr vor Probleme stellten. Im Angriff lief es ganz ordentlich, so glich Johanna Juchem einen zwischenzeitlichen Rückstand wieder aus (12:12/20.). In die Pause ging es mit einem 16:18-Rückstand. Auch in der zweiten Hälfte lag Weßling stets knapp vorne (20:22/44.). Aber Landsberg kämpfte und glich wieder aus (23:23/50.). Ein weiteres Mal gelang die Aufholjagd nicht und Weßling holte sich knapp mit 29:15 den Sieg. (AZ)

TSV: Veronika Stöcker, Nadja Marx, Jule Kunstmann, Lena Hierstetter (3), Marina Hereth (3/1), Valerie Praßler, Franziska Kemeny (4), Caro Schink, Nicole Seidler, Johanna Juchem (4), Gabriela Cistelecan (3), Annelie Aßner (4), Jessica Fugatt (5/1).