Handballerinnen erwarten wieder ein Spitzenteam

Die Handball-Teams des TSV Landsberg wollen den Heimvorteil nutzen. Auf die Damen wartet in der Bezirksoberliga eine ganz schwere Aufgabe.

Wieder vor eigenem Publikum treten die Handball-Teams des TSV Landsberg am Samstag an. Sowohl für die Damen als auch Herren geht es dabei um wichtige Punkte in der Bezirksoberliga. Beide Teams sind am Wochenende 10./11. Februar spielfrei, da steht stattdessen der legendäre Landsberger Handballerball an.

Erneut haben die Landsberger Handball-Damen ein Spitzenteam der Bezirksoberliga zu Gast: Am Samstag, ab 12 Uhr, empfangen die TSV-Damen den TSV Ottobeuren. Die Gäste stehen mit nur einem Minuspunkt gemeinsam mit dem TSV Herrsching an der Tabellenspitze. Und diesen Punkt haben ihnen in einer turbulenten Partie ausgerechnet die Landsbergerinnen abgenommen.

Die Damen des TSV Landsberg müssen leichte Ballverluste vermeiden

Seitdem spielen die Allgäuerinnen sehr stabil und haben mit meist klaren Erfolgen überzeugt. Sie werden sich nicht überraschen lassen und sind in dieser Partie favorisiert. Für die Gastgeberinnen wird es darauf ankommen, das spielerische Potenzial im Angriff wieder auf die Platte zu bringen und nicht durch unnötige Ballverluste zu Gegenstößen einzuladen. Am kämpferischen Einsatz wird es sicher nicht fehlen.

Ab 16 Uhr spielen dann die Herren I gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz. Die Gäste würden mit einem Auswärtssieg gerne einen weiteren Schritt Richtung Mittelfeld in der Bezirksoberliga machen. Derzeit stehen sie mit 11:7 Punkten auf Platz 9. Im Hinspiel konnten sie einen 34:28 Erfolg gegen Landsberg erreichen. Mit ausgeglichenem Punktekonto stehen die Landsberger da, wo die Kaufbeurer hinwollen, im Mittelfeld der Tabelle. Und das soll tunlichst so bleiben, da wäre ein Heimsieg natürlich sehr hilfreich.

Der Kader beim TSV Landsberg füllt sich wieder

Die knappe Niederlage zuletzt im Spiel gegen Würm-Mitte macht da eher Mut und diesmal können die Landsberger, anderes als im Hinspiel, ganz ordentlich aufgestellt auflaufen. Sowohl die Damen als auch die Herren tragen ihre Spiele in der Hipper-Halle in Landsberg aus.

Die D-Jugend-Mädchen bestreitet am Samstag zwei Spiele am Wörthsee und die zweite Mannschaft der Herren läuft um 17 Uhr bei der Zweiten der SG Kempten-Kottern auf. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die D-Jugend in der Hipper-Halle gegen den TSV Alling. Die C-Jugend-Mädchen müssen nach Ottobeuren und die A-Jugend zum SC Unterpfaffenhofen-Germering. (AZ)