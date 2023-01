Landesliga: Landsberger Handballer starten mit einem Derby

Für die Handballer des TSV Landsberg ist die Weihnachtspause beendet. Sie erwarten am Samstag die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten.

Am Samstag startet für die Herrenmannschaft der Landsberger Handballer die Rückrunde in der Landesliga-Süd. Um 16 Uhr begrüßt man in der Isidor-Hipper-Halle die Zweite des TSV Haunstetten, fast so etwas wie ein Derby also.

Die Gäste stehen mit zwei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz und wollen sich auf jeden Fall für die knappe Niederlage im Hinspiel revanchieren. Auch wenn der 30:29-Sieg der Landsberg knapp aussieht, hatte das Team von Trainer Dirk Meier das Spiel ganz gut im Griff. Während es lange eng war, führten die Landsberger gut zwei Minuten vor Schluss noch mit vier Toren Vorsprung, den sie nicht ganz halten konnten.

Die Landsberger Gegner setzen auf Tempo-Spiel

Der Positionsangriff war zuletzt nicht so die Stärke der Haunstettener – achten müssen wird man vielmehr auf ihr Tempo-Spiel. Den TSV Ottobeuren brachten sie zuletzt mit einer aggressiven Abwehr und schnellem Umschaltspiel eine ganze Weile in Bedrängnis, auch wenn sie ihr Spiel nicht bis zum Schluss durchziehen konnten und doch noch verloren. Die Auftaktpartie in die Rückrunde ist also mitnichten ein Selbstläufer. Aber nachdem man zuletzt gegen die HT München einiges an Stabilität und Einsatzwillen gezeigt hat, können die Landsberger optimistisch in die Partie gehen.

Ab 18 Uhr, wollen die Herren II ihren Aufwärtstrend gegen den TSV Mindelheim II fortsetzen und sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.

Handball-Damen treten beim Kellerkind Gilching an

Die Landsberger Damen sind am Sonntag beim TSV Gilching zu Gast. Die junge, agile, vor Kurzem neu formierte Mannschaft der Gastgeber kämpft um den Klassenerhalt. Auch wenn sie bisher nur zwei Siege verbuchen konnte, ist sie nicht zu unterschätzen. Die Gilchinger Damen können immer wieder auf Spielerinnen ihrer starken Landesliga-A-Jugend zurückgreifen. Es wird darauf ankommen, die Gastgeberinnen nicht ins Tempo-Spiel kommen zu lassen.

Frühschicht heißt es für die B-Mädchen am Sonntag. Bereits um 9.30 Uhr beginnt ihr Spiel in Herrsching. Die B-Buben spielen am Samstag bei der HSG Dietmannsried/Altusried. (AZ)