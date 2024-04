Letztes Spiel der Herren des TSV Landsberg wird zum Torfestival

Im letzten Saisonspiel der Bezirksoberliga liefern sich der TSV Landsberg und Kempten/Kottern eine verrückte Partie. In 60 Minuten fallen 89 Tore.

Der Landsberger Trainer Florian Pfänder war von dem 42:47-Ergebnis schon ziemlich beeindruckt: "So was Verrücktes, das habe ich noch nicht erlebt, selbst 42 Tore geworfen und dann trotzdem noch verloren." Das letzte Saisonspiel in der Handball-Bezirksoberliga zwischen der SG Kempten/Kottern und dem TSV Landsberg war wirklich rekordverdächtig.

Für beide Teams ging es um nichts mehr. Die Gastgeber, die SG Kempten-Kottern, stand schon als Meister und Aufsteiger fest und Landsberg hatte den Klassenerhalt gesichert. Vielleicht lag deshalb bei beiden Teams in dem schnellen Spiel der Fokus nicht so auf der Abwehrarbeit. Kempten legte mit viel Tempo los. Die junge, technisch versierte Mannschaft überzeugte mit schnellem Spiel nach vorne (6:1/5.). Im Angriff kam Landsberg mit der sehr offensiv ausgerichteten heimischen Abwehr überhaupt nicht klar. Florian Pfänder musste früh eine Auszeit nehmen, danach lief es beim TSV besser.

Landesberg kann das Fehlen der Rückraumspieler kompensieren

Auch ohne den beiden Rückraumspielern Fynn Meier und Simon Grieshammer fand Landsberg jetzt im Angriff immer wieder Lösungen. So verhinderten sie ein weiteres Anwachsen des Rückstands. Mitte der ersten Halbzeit kamen die TSVler sogar wieder heran und erzielten den Anschlusstreffer (12:13/15.), es blieb eng, aber der Ausgleich gelang nicht. Dann zogen die Gastgeber das Tempo an und legten bis zu Pause auf 26:21 vor. Den Vorsprung bauten sie nach dem Wechsel weiter aus (32:24/38.) und hielten den Acht-Tore-Vorsprung bis zur 45. Minute. Doch Landsberg bäumte sich nochmals auf und verkürze auf vier Tore (35:39/49.). Treffer fielen auf beiden Seiten weiter wie am Fließband., so stand es am Ende 42:47 aus Landsberger Sicht.

42 Bilder Nichts zu holen im Derby für den TSV Landsberg Foto: Thorsten Jordan

„Einstellung und Einsatz haben sicher gestimmt, aber das sind natürlich zu viele Gegentore. Das sagt der Kemptner Trainer wahrscheinlich auch", war das Fazit des Landsberger Trainers. „Die ganze Saison war ein Auf und Ab, überraschende, verdiente Siege gegen Favoriten und dann wieder bittere Niederlagen. Man hat gesehen, dass mit mehr personeller Konstanz und konsequenterer Trainingsarbeit mehr drin gewesen wäre. Aber nächste Saison werden wir es besser machen“. Die Landsberger beenden die Saison jetzt auf dem 8. Tabellenplatz. (AZ)

TSV: Dominik Keller, Leon von Hayek, Louis Weigel (2), Janno Piper, Nikolai Putz (11), Nico Jorasch, Yannick Müller (2), Lulas Spieß (5/1), Andreas Leppert (2), Gatto Piepenburg (5), Marco Spranger (1), Kai Roth (11/4), Robin Ontl (3).

Lesen Sie dazu auch