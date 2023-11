Landkreis

Kreisklasse: Issing und Hofstetten stehen in der Aufstiegsrunde

Plus In der Fußball-Kreisklasse 7 geht es noch darum, ob Spitzenreiter Finning abgefangen werden kann. Fuchstals Trainer Salemovic ist trotz Niederlage in Peiting zufrieden.

Mit einer Rumpftruppe musste der SV Fuchstal, Schlusslicht der Fußball-Kreisklasse 8, beim Tabellenzweiten Peiting II antreten. Unter anderem hatte auch Max Polster, Spielertrainer der zweiten Mannschaft, ausgeholfen. „Angesichts dessen freue ich mich über die gute Leistung der Mannschaft“, sagte Fuchstals Trainer Muriz Salemovic. „Ansonsten hätte ich mich über die knappe Niederlage geärgert.“ Die Partie ging nämlich nur knapp mit 0:1 verloren. „Aber Hut ab vor allen, die gespielt haben.“ Einen Schreckmoment gab es noch kurz vor Schluss: „Ein Peitinger Spieler hat den Ball voll ins Gesicht bekommen und blieb liegen“, sagte Salemovic. „Als er rausgetragen wurde, haben alle Zuschauer applaudiert, das hab ich auch noch nicht oft erlebt“, so Salemovic.

Zu Beginn merkte man dem FC Hofstetten im Spiel gegen Prittriching an, dass sich die Gastgeber unbedingt mit einem Sieg den Einzug in die Aufstiegsrunde sichern wollten. Durch die frühe Führung lief auch alles nach Plan. „Dann aber haben wir mit einer völlig unnötigen Aktion einen Elfmeter verursacht“, sagte Trainer Michael Echter. Den ließ sich Prittriching natürlich nicht entgehen. Nach der Pause war es zunächst ein verhaltenes Spiel beider Teams, bis die Gäste nach einer Ecke in Führung gingen. „Dann sind wir wieder aufgewacht“, so Echter – und Hofstetten kam zum verdienten Ausgleich. Inzwischen ist für das Nachholspiel gegen Türkenfeld der 10. November vorgesehen, noch steht aber nicht fest, ob die Partie ausgetragen wird, so Trainer Michael Echter.

