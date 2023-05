Reserve des TSV Landsberg steigt auf

Meisterrunde: Am vorletzten Spieltag holt sich der TSV Landsberg II den Meistertitel. Auch der MTV Dießen hat gute Chancen auf den Aufstieg. Scheuring agiert unglücklich.

Die Reserve des TSV Landsberg sicherte sich in Hofstetten den Aufstieg in die Kreisliga. Das war für das Team aber ein hartes Stück Arbeit. Den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga kann der MTV Dießen schaffen. Ein wichtiger Etappensieg dahin gelang bei Kochelsee. Einen Kantersieg feierte die DJK Schwabhausen.

Kreisklasse

Der MTV Dießen ging bei Kochelsee früh in Führung. Das spielte der Mannschaft in die Karten. Das Team vom Ammersee ließ in der Folge wenig zu, verpasste es aber, trotz vieler Möglichkeiten, nachzulegen. Am Ende reichte es dennoch zum Sieg. „Die Aufstiegsrelegation zur Kreisliga haben wir sicher, das ist für uns als Aufsteiger ein toller Erfolg“, sagte Trainer Philipp Ropers. Kommendes Wochenende steht dann das Heimspiel gegen die SG Oberau/Farchant an. „Wir hoffen, dass Unterammergau patzt und wir am letzten Spieltag mit einem Sieg in der Tabelle noch vorbeiziehen können“, so Ropers. Der Kontrahent hat aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto.

Gegen eine junge Mannschaft des SV Fuchstal zeigte der FC Issing über weite Strecken eine gute Partie. Nach durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Wochen konnte der Gastgeber den ersten Sieg in der Meisterrunde verbuchen. Der Schiedsrichter leitete die Partie souverän durch eine ruppige Phase und hatte einen großen Anteil an einer spannenden Partie.

Weil gerät früh in Rückstand

Der erste Durchgang im Spiel zwischen Weil und Peiting begann ungünstig für die Heimelf – diese kassierte ein frühes Gegentor. Im Anschluss spielte sich die Partie im Mittelfeld ab, es gab kaum nennenswerte Möglichkeiten. Nach einer vergebenen Großchance der Weiler schaffte es anschließend Peiting, seine Führung auszubauen. Eine schöne Einzelaktion führte am Ende zum 1:2-Endstand.

Hofstetten starte gut in die Partie, spielte nur seine Chancen nicht gut genug aus. Nach einem Eckball und einem individuellen Fehler ging der TSV Landsberg II wie aus dem Nichts in Führung und erhöhte danach. Anschließend machte Hofstetten weiter das Spiel und kam zum Anschluss. Ein erneuter Fehler brachte Landsberg wieder mit zwei Toren in Führung. Kurz vor der Halbzeit schaffte Hofstetten den Anschluss zum 2:3. Nach dem Wechsel konzentrierte sich die Reserve des TSV Landsberg aufs Verteidigen.

Zu Gast in Landsberied startete die DJK Schwabhausen gut in die Partie und ging früh mit einem Doppelschlag in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch die Hausherren wurde der erste Durchgang nochmals spannend, doch nach dem Seitenwechsel ließ die DJK nichts mehr anbrennen und gewann am Ende verdient mit 1:5.

Zwar konnte die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg früh in Führung gehen, doch im Anschluss verpasste es das Team von Trainer Predrag Vuletic, diese auszubauen. Ein Doppelschlag in der Schlussphase führt am Ende dann zu dem 2:1-Sieg für die Gäste aus Bernried.

Scheuring sorgt mit mehreren Patzern für eigene Niederlage

Scheuring besiegte sich im Heimspiel fast selbst, dabei hatte das Team gut angefangen gegen Adelshofen. Gleich drei Patzer brachten die Gäste auf die Siegerstraße. So ließ der Keeper einen Ball durch und in einer anderen Szene verlor der letzte Mann den Ball. Zur Halbzeit stand es aus Sicht der Scheuringer schon 1:4. In der zweiten Halbzeit spielte Adelshofen souverän, tat nur noch was nötig war, und war auch abgesehen von den Patzern die bessere Mannschaft.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der Partie zwischen Stoffen/Lengenfeld und Finning, setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nach dem Seitenwechsel nahm Finning das Heft in die Hand und brachte sich mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Am Ende gewann Finning mit 2:0. (AZ/güfe/bahr/miec)

Kochelsee - Dießen 0:1; 0:1 Wagner (6.).

Issing -Fuchstal 4:1; 1:0 Bellinghausen (38.), 2:0 Erdt (50.), 2:1 (55.), 3:1 Kemmetter (60.), 4:1 Ayoglu (86.).

Weil - Peiting II 1:2; 0:1 Neumeier (7.), 0:2 Hindelang (51.), 1:2 Schneider (89.).

Hofstetten - TSV LL II 2:3; 0:1 Hibler (17.), 0:2 Mulas (18.), 1:2 Radtke (35.), 1:3 Atajic (39.), 2:3 Schaal (42.).

Landsberied - Schwabhausen 1:5; 0:1 Mahr (11.), 0:2 Mahr (12.), 1:2 Bals (25.), 1:3 Heigl (54.), 1:4 Bals (82./ET), 1:5 Neugebauer (86.).

Scheuring - Adelshofen 2:5; 1:0 Bechmann (11.), 1:1 Klass (25.), 1:2 Schmid (29./ET), 1:3 Högenauer (34.), 1:4 Högenauer (44.), 1:5 Högenauer (51.), 2:5 Vogt (54./ET).

Jahn LL II - Bernried 1:2; 1:0 Oswald (13.), 1:1 Ischwang (87./EM), 1:2 Dolderer (90.).

Stoffen - Finning 0:2; 0:1 Lindner (53.), 0:2 Degle (62.).