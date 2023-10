Luftpistole

26.10.2023

Luftpistole: In der 2. Bundesliga steht das Derby an

In Raisting steigt das Derby der 2. Bundesliga Luftpistole: am Sonntag ist dort Scheuring zu Gast.

Gau Landsberg gegen Gau Ammersee, oder besser: Scheuring II gegen Raisting. In der 2. Bundesliga Luftpistole kommt es am Sonntag am Ammersee zu diesem Derby. Die Rollen sind dabei aber klar verteilt.

Als Aufsteiger konnte die zweite Mannschaft von Edelweiß Scheuring in der 2. Bundesliga gleich überzeugen. Mit einem Sieg und einer Niederlage reiht sich das Edelweiß-Team im Mittelfeld der Tabelle ein. Dabei gelang dem Team von Mannschaftsführer Fabian Ranzinger auch prompt mit 1863 Ringen ein neuer Mannschaftsrekord. Ganz anders sieht es beim etablierten Zweiliga-Team der SG Raisting aus. Obwohl zu Hause setzte es für die Mannschaft zwei deutliche 1:4-Niederlagen und in der Tabelle weiß Raisting vor dem zweiten Durchgang nur die Bogenschützen Grund noch hinter sich.

