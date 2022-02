Schießen

12:04 Uhr

Luftpistole: Richtungsweisende Duelle für Scheuring und Egling

Plus Für die Luftpistolenteams aus Scheuring und Egling stehen Duelle gegen Tabellennachbarn an. Wie die Erfolgsaussichten sind.

Von Karlheinz Fünfer

Komplett leer ausgegangen sind in der Bayernliga Südwest in den letzten zwei Runden die beiden Pistolenteams aus dem nördlichen Landkreis. Dies gilt es beim sechsten Wettkampftag am Sonntag gutzumachen. Vor allem in den vorentscheidenden Partien gegen die Tabellennachbarn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen