vor 34 Min.

Für Scheuring wird es ein Heimwettkampf zum Genießen

Auch am Wochenende wollen die Scheuringer Schützen die Lechrainhalle wieder in einen Hexenkessel verwandeln.

Plus Die Edelweißschützen Scheuring laden zum Finale der 1. Bundesliga Luftpistole ein. Auch wenn der Klassenerhalt sicher ist, hat sich das Team viel vorgenommen.

Von Margit Messelhäuser

Wie bereits in der vergangenen Saison richten die Edelweißschützen Scheuring auch in dieser wieder das Finale der 1. Bundesliga Luftpistole aus. Doch die Vorzeichen sind völlig anders: "Wir können und wollen beide Wettkämpfe genießen", sagt Franz Berghofer, 1. Schützenmeister von Scheuring. Doch nicht nur das: Den - so hofft er - zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern sollen auch zwei spannende Wettkämpfe geboten werden.

Es ist die vielleicht erfolgreichste Saison für die Luftpistolenschützen von Scheuring: Mit den ersten beiden Mannschaften sind sie in der 1. und 2. Bundesliga vertreten - und beide haben den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Während die zweite ihren Heimwettkampf bereits absolviert hat, freut sich nun die erste auf ihren Auftritt in der Lechrainhalle. "Wir haben Platz für rund 200 Zuschauer und hoffen, die Halle wieder in einen Hexenkessel verwandeln zu können", blickt Berghofer auf die Wettkämpfe am 13. und 14. Januar.

