Ganz neues Gefühl für das Luftpistolen-Team von Scheuring

Freude beim Scheuringer Pistolenteam: Der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga ist praktisch sicher.

Plus In der 1. Bundesliga Luftpistole ist gerade mal Halbzeit – und Scheuring hat den Klassenerhalt schon so gut wie sicher. Eine überraschende Aufstellung zahlt sich aus.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich kennt man das Scheuringer Luftpistolen-Team als Meister der Dramaturgie: Den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schafften die Edelweiß-Schützen meist erst auf den letzten Drücker. Diesmal jedoch können sie – dank einer Überraschung in der Aufstellung – schon locker die restliche Saison angehen.

Gerade mal sechs der insgesamt elf Wettkämpfe sind absolviert und schon haben die Scheuringer die sechs Punkte beisammen, die laut Schützenmeister Franz Berghofer für den Klassenerhalt nötig sind. Mit einem ausgeglichenen Konto bei den Einzelpunkten stehen die Lechrainer aktuell sogar auf Platz sieben. Da die Partie gegen das punktlose Schlusslicht Ötlingen noch aussteht, kann man auf den Verbleib in der höchsten Klasse anstoßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

