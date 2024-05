Stockschießen

16:33 Uhr

Der FC Penzing kann in der 2. Bundesliga richtig Boden gutmachen

Julian Dellinger (vorne) gibt vermutlich am Freitag beim FC Penzing sein Debüt in der 2. Bundesliga.

Plus Als Schlusslicht der 2. Bundesliga fahren die Stockschützen des FC Penzing zum TSV Breitbrunn. Im letzten Vorrundenspiel rechnet sich Penzing viel aus.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein schwieriger Start für die Stockschützen des FC Penzing in die 2. Bundesliga: Nach der Auftaktniederlage gegen Gachenbach und dem Unentschieden gegen Haslangkreit geht das Team um Kapitän Michael Wurmser als Schlusslicht ins letzte Spiel der Vorrunde. Bereits am Freitag, ab 18.30 Uhr, sind die Penzinger beim TSV Breitbrunn zu Gast. Dort allerdings, können sich die Penzinger eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückrunde verschaffen.

Es ist eine lange Fahrt für die Penzinger, für sie geht es nämlich nach Breitbrunn am Chiemsee. In Bad Feilnbach treten sich dann gegen einen Gastgeber an, den die Penzinger aus dem Winter sehr gut kennen, dem sie jetzt aber erstmals im Sommer gegenüberstehen. "Im Winter hat Breitbrunn die 1. Bundesliga auf Platz 10 abgeschlossen, also deutlich besser als wir", warnt Penzings Kapitän Michael Wurmser vor dem Gastgeber. Auch der Pflasterbelag, auf dem gespielt wird, ist gewöhnungsbedürftig, spielen die Penzinger doch meist im Eisstadion in Buchloe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen