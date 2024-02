Peischer im Pech: Keine Zeit für das Silberne Lorbeerblatt

Plus Der Penzinger Matthias Peischer ist Welt- und Europameister. Er soll die höchste Auszeichnung für Sportler in Deutschland erhalten. Doch er ist bei einer Meisterschaft.

Ein nicht gewöhnlicher Brief erreichte Matthias Peischer vor wenigen Tagen: Die Post kam aus dem Innenministerium. Der erfolgreiche Stockschütze aus Penzing soll nämlich die höchste Auszeichnung für Sportler in Deutschland erhalten. Doch daraus wird nichts, denn der 32-Jährige ist verhindert - natürlich mit sportlichem Hintergrund.

"Irgendwie ist das jetzt noch das Tüpfelchen auf dem i", kommentiert Matthias Peischer die "Terminkollision" ironisch. Erst habe er nicht zur Ehrung des Landkreises kommen können - auch den als Geschenk erhaltenen Ausflug zur Streif verpasste er und jetzt noch das. "Die Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt ist natürlich eine großartige Sache", sagt Peischer im Gespräch mit unserer Redaktion. Nur leider passe der Termin überhaupt nicht.