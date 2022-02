Stockschießen

16:04 Uhr

Penzings Stockschützen etwas enttäuscht über Bronze

Plus Der FC Penzing steht bei der deutschen Meisterschaft auf dem Stockerl. Es wäre aber mehr möglich gewesen. Zwei Athleten haben noch einen weiteren Saisonhöhepunkt.

Von Christian Mühlhause

Die Wintersaison in der Bundesliga haben die Penzinger Stockschützen, wie berichtet, im Januar bereits gewonnen. In Ruhpolding wollten sie jetzt bei den deutschen Meisterschaften nachlegen. Zunächst sah es so aus, als könnte dies auch gelingen, doch am Ende war es Bronze. Eine Platzierung, die gemischte Gefühle hinterlässt.

