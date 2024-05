Stockschützen des FC Penzing in 2. Bundesliga unter Zugzwang

Die Stockschützen des FC Penzing brauchen gegen Breitbrunn in der 2. Bundesliga dringend einen Sieg. Der Belag könnte sich als Vorteil erweisen.

Am Samstag empfangen die Stockschützen des FC Penzing in der 2. Bundesliga Breitbrunn zum Rückspiel. Dann soll es mit dem ersten Saisonsieg klappen. Der Untergrund der Spielfläche könnte zum Heimvorteil werden.

Nach der Auftaktniederlage gegen Gachenbach, dem Unentschieden gegen Haslangkreit und der 2:8-Niederlage auswärts in Breitbrunn ist das Team aus Penzing um Kapitän Michael Wurmser am Samstag zu Hause gegen Breitbrunn unter Zugzwang. „Wir bräuchten dringend einen Erfolg, um weiterhin eine Chance auf den Aufstieg zu haben“, erklärt der Spielführer. Bei einer Niederlage ginge es nur noch um den dritten Platz in der Tabelle und damit würde die Mannschaft auch automatisch an der Abstiegsrunde teilnehmen. Aktuell steht der FC Penzing mit 1:5 Matchpunkten nur auf Platz vier.

Stockschützen spielen in Buchloe auf Pflaster

Das Hinspiel ging in Breitbrunn verloren. „Hier wäre auch ein Sieg drin gewesen“, meint Michael Wurmser. Trotz allem ist er zuversichtlich für das Rückspiel am Samstag. „Breitbrunn hat keine große Erfahrung und der Pflasterbelag in der Eishalle in Buchloe könnte ein Vorteil für uns sein“, so Michael Wurmser.

Beim Spiel in Buchloe muss Penzing jedoch auf Stephan Ruile verzichten, der sich im Urlaub befindet. Für ihn wird Bernd Huttner mit von der Partie sein. Für den FCP antreten werden damit Michael Wurmser, Andreas Rief, Stefan Gießer, Bernd Huttner und Auswechselspieler Simon Egen. Los geht es um 16 Uhr.

Lesen Sie dazu auch