Damen der Lechrain Volleys bejubeln Aufstieg

Die Volleyballerinnen der zweiten Mannschaft spielen kommende Saison in der Bezirksliga. Das Team in der Landesliga hat heuer im Entscheidungssatz immer wieder das Nachsehen.

Nachdem die Damen II der Lechrain Volleys im Jahr zuvor dramatisch den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst hatten, konnten sie diese Saison – auch dank Mithilfe aus Schongau – jubeln.

Der direkte Aufstiegskonkurrent Planegg-Krailling IV verlor in Schongau mit 2:3 und ermöglichte dadurch den Aufstieg. Mit nur einer Niederlage beendete die zweite Damenmannschaft als Tabellenerster die Saison 2023/24 in der Bezirksklasse 2 Oberbayern. Der Grundstein für diesen Erfolg wurde wahrscheinlich schon am Ende der vergangenen Saison gelegt, als man als Tabellenzweiter in der Relegation um den Aufstieg im entscheidenden Tiebreak haarscharf mit 13:15 verlor.

LRV-Team in der Landesliga verliert zum siebten Mal im Entscheidungssatz

Die Niederlage entzündete das Feuer, es diesmal noch besser zu machen und nicht in die Relegation zu müssen. Trainer Thomas Arzberger stand dafür wieder ein großer, ausgeglichener und gut eingespielter Kader zur Verfügung. Als die Mannschaft am drittletzten Spieltag gegen eine gut und konstant aufspielende junge Mannschaft vom TV Planegg-Krailling die erste und einzige Saisonniederlage kassierte, überließ Mannschaftsführerin Bettina Schmid nichts dem Zufall und organisierte kurzerhand vor dem Training eine von ihr selbst geleitete Teamübung, dank der am Ende alle positiv gestärkt in die nächsten Spiele gingen und die Siegesserie souverän weiterführten.

Die Damen I dagegen verloren erneut – zum siebten Mal in dieser Saison – im fünften Satz. Nach einer Aufholjagd glichen sie gegen den direkten Abstiegskonkurrenten TV Weitnau zum 2:2 aus. Im entscheidenden fünften Satz lagen sie aber schnell mit 3:8 hinten und konnten diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Immerhin holten sie sich durch die 2:3-Niederlage einen Punkt, der am Ende noch wichtig werden kann. Mit nun drei Punkten Rückstand auf den FC Langweid und drei Punkten Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz liegen die Lechrain-Damen auf dem Relegationsplatz. Es stehen noch vier Spieltage an. Womöglich wird erst im letzten Spiel gegen Mauerstetten entschieden, wer in der Landesliga verbleibt.

Zwei Teams feiern wichtige Siege im Kampf um Relegationsplatz

Sowohl die Damen III als auch die Herren III gewannen am vergangenen Spieltag beide und konnten sich so den so heiß umkämpften Relegationsplatz sichern. Die Damen III setzten sich in der Kreisliga Süd Schwaben sowohl gegen den Tabellenvierten Bobingen als auch Sonthofen II mit 3:1 durch und kletterten auf Platz zwei in der Tabelle. Besonders spannend ging es im vierten Satz gegen Bobingen zu, den die LRV-Damen mit 30:28 für sich entschieden.

Die Herren III verteidigten in der Kreisliga 3 Oberbayern ihren zweiten Platz mit zwei 3:1-Siegen gegen Dachau V und Fürstenfeldbruck III. Die Damen V verloren am Saisonende in der Kreisliga Oberbayern gegen den FSV Eching knapp mit 2:3 und gewannen gegen den SV Haspelmoor mit 3:1.

Die Herren II der Lechrain Volleys verloren dagegen beide Spiele in der Bezirksklasse 2 Oberbayern mit jeweils 0:3 gegen Lohhof und Karlsfeld. Das Team hat den Klassenerhalt sicher. Auf der anderen Seite wollte die Mannschaft ihrem Spieltrainer Peter Higler aber ein positiveres Abschiedsgeschenk machen. Er beendet seine aktive Spielerkarriere nach 40 Saisons. Er ist auch Vorsitzender der Lechrain Volleys.

Mit einer überzeugenden Leistung schaffen die U14-Mädchen den Sprung aufs Treppchen beim Rankingturnier in Esting. Nur dem späteren Turniersieger TB München musste sich das Team geschlagen geben. Acht Mannschaften aus der Bezirksliga (LRV, TB München und Dachau III), Bezirksklasse und Kreisliga traten an. Zunächst ging es im Viertelfinale für den LRV-Nachwuchs gegen Gauting. Nach Startschwierigkeiten und zu vielen Aufschlagfehlern im ersten Satz setzten sich die Lechrain-Mädels dann ab und hielten diesen Vorsprung bis zum 25:20. Den zweiten Satz holten sich LRV mit 25:14. Im Halbfinale gegen München setzte sich die Aufschlagschwäche fort. Die schön herausgespielten Punkte, wurden so zunichtegemacht. Dieses Spiel ging 0:2 (17:25 /17:25) verloren.

Im dritten Spiel gegen den TSV Neufahrn zeigten die Mädels, dass es auch anders geht. Am Ende war es für Trainer und Spielerinnen ein entspanntes Spiel, das mühelos mit 25:16 und 25:17 gewonnen werden konnte.