Alles harmonisch bei der Thaininger Bürgerversammlung

Plus Einige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde treffen sich zur alljährlichen Versammlung im Alten Wirt. Das Reden überlassen sie vorwiegend ihrem Bürgermeister.

"Etwas abseits vom großen Verkehr, mitten im Voralpenland, liegt der kleine Ort Thaining zwischen Ammersee, Lech und den Städten Weilheim und Landsberg." So stellt sich die Gemeinde Thaining auf ihrer Internetseite vor. Ähnlich beschaulich und harmonisch ging es kürzlich im Landgasthof Zum Alten Wirt zu. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger fanden sich dort zusammen, um sich von Bürgermeister Leonhard Stork über das Geschehene und das Kommende informieren zu lassen. Der langjährige Rathauschef führte routiniert durch den Abend. Mit Anträgen oder gar Diskussionen hielten sich die Thaininger zurück.

So berichtete Stork unter anderem, dass derzeit in der Nähe des Biberdamms ein Rastplatz entstehe. Dort habe sich inzwischen eine Artenvielfalt etabliert. Seltene Vogelarten seien zu sehen und zu hören. "Dazu wollen wir noch einen kleinen Aussichtsturm mit Blick zur Biberburg aufstellen", berichtete Stork.