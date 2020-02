vor 31 Min.

Rückblick auf ein stolzes Jubiläum

Die Chormitglieder ergeben sich nicht tatenlos dem Sängerschwund

Der Männergesangverein 1889 Geltendorf Gemischter Chor hielt beim Alten Wirt in Geltendorf wieder seine Mitgliederversammlung ab. Vorsitzender Günter Schmid begrüßte besonders die Vorsitzende des Chorverbands Landsberg, Maria Thomamüller, und Herbert Klückers, den Vorsitzenden des Sängerkreises Fürstenfeldbruck.

Schriftführer Norbert Horlacher ließ das letzte Jahr Revue passieren. 2019 konnte der Verein sein 130-jähriges Bestehen feiern. Höhepunkte waren die Serenade im Sommer und das Adventssingen am 14. Dezember – an beiden Veranstaltungen nahm auch die Musikschule Geltendorf mit Kinderchor und Jugendvokalensemble teil.

Chorleiterin Marina Osipova bedankte sich bei allen Sängerinnen und Sängern, die mit ihrem Fleiß bei den gut besuchten Proben die schönen Auftritte des Chors ermöglichten. Besonders in Erinnerung werden der Vereinsausflug zum Lago Maggiore und das Partnerschaftsfest in Schaidt in der Pfalz bleiben.

Ehrungen für verdiente Mitglieder gab es diesmal auch wieder. Für 25 Jahre aktives Singen wurde Ingrid Hofmann die Silberne Ehrennadel überreicht, Erika Popfinger erhielt die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre. Für 50 Jahre aktives Singen wurde Günter Stoklossa die Goldene Ehrennadel mit Brillant angeheftet, gleichzeitig wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Für den Sängerkreis Fürstenfeldbruck überreichte Herbert Klückers Erika Popfinger die Ehrennadel für 40 Jahre Singen im Verein. Für den Chorverband Landsberg erhielt Erika Popfinger die Goldene Ehrennadel. Vom Bayerischen Sängerbund wurde Günter Stoklossa die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre aktives Singen im Chor verliehen.

In den abschließenden Redebeiträgen wurde deutlich, dass sich die Sängerschaft nicht tatenlos dem Schrumpfungsprozess des Chorgesanges der letzten Jahre ergeben wird. Neue Wege der kreisübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Chören waren ein Thema, genauso die Möglichkeit, als Chor auf die Bürger einzugehen, wie bei einem Auftritt in einer sozialen Einrichtung. Neue Wege zu gehen sei bestimmt eine gute Möglichkeit, die Tradition des Chorgesangs aufrechtzuerhalten.

Der Männergesangverein 1889 Geltendorf Gemischter Chor wird sich auf jeden Fall der Herausforderung stellen. Chorproben finden jeden Mittwoch um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Geltendorf statt. Neue Mitstreiter sind herzlich willkommen. (lt)

