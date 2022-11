Weil

Der Drache Fuchur weist den Weg durch ein wundersames Märchenland

Ein wunderschöner Drache in der Gärtnerei Geier in Weil. Gabi Geier schafft jedes Jahr eine Märchenwelt.

Plus Eine sehr besondere Adventsausstellung ist in Weil in der Gärtnerei Geier zu sehen. Hier kann man neben den üblichen Adventskränzen Märchenwesen und besondere Steinfiguren entdecken. Eine Frau hat die Ideen für dieses Zauberland.

Von Alexandra Lutzenberger

Manchmal kann der morgendliche Blick in Facebook auch positive Überraschungen bieten. Eine Freundin postet Bilder einer Adventsausstellung. Mit einem riesigen Drachen und Einhörnern, die mehr an einen Zaubergarten als an eine normale Gärtnerei erinnern. Doch man ist nicht in München oder Berlin, nein, im kleinen Weil in der Gärtnerei Geier, in der Gabi Geier jedes Jahr ("und schon seit 30 Jahren") eine magische Welt erschafft, die viele kleine wie große Besucherinnen und Besucher eine ganz eigene Welt erleben lässt. Besucherin Rebecca aus Fürstenfeldbruck hat ihre Freundin Linda aus Köln mitgebracht. "Uns gefällt die aufwendige Deko, geschmackvoll, nicht kitschig und sehr abwechslungsreich." Und betritt man dieses Gartenland, dann hat man das Gefühl, gar nicht alles auf den ersten Blick erfassen zu können, so viel ist geboten. Kleine Eulen, Schwäne, ein Prunkzimmer wie bei König Ludwig und vieles mehr.

