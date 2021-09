In Kaufering heißt es jetzt Biergarten statt Volksfest

Auch wenn es kein Volksfest mehr in Kaufering gibt: Festwirt Jochen Mörz bleibt. Am Wochenende ist Programm angesagt.

Das Volksfest in Kaufering ist zwar am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen, Festwirt Jochen Mörz bleibt aber noch bis zum 12. September in der Marktgemeinde. Am Montag hat er den positiven Bescheid erhalten, dass er den Biergartenbetrieb weiterführen darf.

Wie berichtet, hat das Landratsamt Landsberg aufgrund der Corona-Situation im Landkreis eine Verlängerung des Volksfests nicht genehmigt. Am Montag haben dann auch das Fahrgeschäft und die Schießbude bereits zusammengepackt. Für den Biergartenbetrieb von Festwirt Jochen Mörz ist nun aber das „Okay“ gekommen und er bleibt noch bis zum kommenden Sonntag.

Biergarten ist ab 11 Uhr geöffnet

Ab 11 Uhr hat der Biergarten, der für 650 Personen bestuhlt ist, geöffnet, ab 11.30 Uhr gibt es warmes Essen – auch zum Mitnehmen. Und Mörz hat für die restlichen Tage auch ein Programm parat. Am Donnerstag treten ab 17 Uhr die „Lechfeld Buam“ auf, am Freitag ab 19 Uhr „Saustoi“, am Samstag ab 19 Uhr sind „I Düpferl“ in Kaufering zu Gast und am Abschlusstag sorgen ab 15 Uhr noch mal die „Lechfeld Buam“ für Stimmung, ehe dann wirklich Schluss ist.

