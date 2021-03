12:54 Uhr

Neuer Krimi führt von Argentinien nach Rott

Plus Autor Heiner Graf erfüllt sich mit seinem Roman "Flieg, wenn du kannst" einen Traum. Der 70-Jährige war früher viel im Landkreis Landsberg unterwegs und hat nicht nur Bücher geschrieben.

Von Margit Messelhäuser

In Argentinien beginnt der neue Roman von Heiner Graf – und führt dann in den Landkreis Landsberg. Der gebürtige Landsberger hat sich mit diesem Werk einen lange gehegten Traum erfüllt. Zwar ist es nicht sein erstes Werk, aber sein erster Krimi. „Flieg, wenn du kannst!“ heißt das über 400 Seiten starke Werk.

Auch wenn Heiner Graf schon lange in Grafrath lebt, seiner früheren Heimat Landsberg ist er verbunden geblieben, und so wundert es auch nicht, dass sich ein Großteil seines Kriminalromans im Landkreis abspielt. Dabei wollte er keinen typischen regionalen Krimi schreiben, es sollte „etwas Tiefergehendes“ werden.

Im Roman schreibt Graf über ein argentinisches Mädchen

Und so beginnt die Geschichte in Argentinien, zur Zeit der Militärjunta in den 1970er-Jahren. Die Eltern und der Stiefvater eines jungen Mädchens werden ermordet – dieses flieht mit seiner Stiefmutter nach Deutschland, wo es schließlich im Landkreis landet. Dort entdeckt es den Mörder seiner Eltern und beschließt zu handeln.

Gerade mal vier Monate hat Graf benötigt, dann stand der Roman bis auf kleine Änderungen. Die Suche nach einem Verlag gestaltete sich schwierig. Schließlich brachte er das Buch im selbst gegründeten „Ammersee Verlag“ heraus. „Die Rückmeldungen bislang waren alle sehr positiv“, erzählt er.

Heiner Graf schreibt auch Liedertexte

Schon mehrere Bücher mit Geschichten und Gedichten in Mundart sind von dem ehemaligen Lehrer erschienen. Auch mit Liedtexten hat Heiner Graf bereits auf sich aufmerksam gemacht: Mit „Sommernacht am Lago Maggiore“, gesungen von Audrey Landsers, belegte er beim Wettbewerb um die Deutsche Schlagertrophäe den ersten Platz. Auch das Verfassen von Schlagertexten hat bei Heiner Graf Tradition: Der 70-Jährige, der lange in Epfenhausen lebte, war früher mit der Band „Rigolettos“ im ganzen Landkreis auf Achse – als Schlagzeuger und Sänger.

"Flieg, wenn du kannst" ist der Titel des neuen Buchs des gebürtigen Landsbergers Heiner Graf. Bild: Graf

Auch an Graf ist die Corona-Krise nicht spurlos vorbeigegangen, erzählt er. „Als ich angefangen habe, Schlagertexte zu schreiben, hatte ich immer Angst, mir würde irgendwann nichts mehr einfallen“, sagt der ehemalige Lehrer, der unter anderem in Denklingen, Kaufering und Erpfting unterrichtet hat. Das sei aber nie der Fall gewesen. „Als Corona begann, hatte ich aber doch eine Krise: Warum soll ich Texte schreiben, wenn niemand mehr auftreten kann?“, blickt er zurück.

Der Krimi von Heiner Graf hat 400 Seiten

Die Krise hat er überwunden, und das mit einem 400 Seiten starken Kriminalroman. Und Graf hat bereits die nächsten Pläne: Ein Buch mit kurzen und lustigen Geschichten rund um Weihnachten. „Die können dann bei Weihnachtsfeiern vorgelesen werden“, sagt der Wahl-Grafrather, der wie so viele hofft, dass diese Feiern in diesem Jahr wieder möglich sein werden.

Das Buch „Flieg, wenn du kannst!“ ist über die Homepage von Heiner Graf unter heinergraf.de zu bestellen.

