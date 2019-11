vor 55 Min.

90-jähriger Autofahrer orientierungslos: Unfall

An nichts mehr erinnern kann sich ein 90-jähriger Autofahrer, der offenbar die Orientierung verloren und ein parkendes Auto angefahren hatte.

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor ein 90-jähriger Autofahrer aus Türkheim am Dienstagabend die Orientierung und fuhr statt zu seinem Zuhause in Türkheim irrtümlich bis nach Amberg, wo er dann an der Baustelle an der Hauptstraße anhalten musste. Ein Zeuge kümmerte sich um den Mann und alarmierte die Polizei. Der 90-Jährige konnte sich an nichts mehr erinnern und wirkte auf die Beamten stark verwirrt. An seinem Auto und an einem geparkten Pkw stellten die Polizisten dann Spuren von einem Unfall mit einem geparkten Auto fest, das der Senior offenbar angefahren hatte. Den 90-Jährigen erwartet laut Polizei jetzt einen Anzeige wegen der Gefährdung im Straßenverkehr. Zugleich wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

