vor 32 Min.

Am Freitag wieder Demo für die Grundrechte in Mindelheim

Plus In Mindelheim findet am Freitag die zweite Demonstration für die Grundrechte statt - dieses Mal allerdings nicht auf dem Marienplatz.

Von Johann Stoll

Nach der Demonstration am vergangenen Freitag auf dem Marienplatz für die Wiederherstellung der Grundrechte kommt es am Freitag, 15. Mai, in Mindelheim erneut zu einer Kundgebung. Eine „bunte Gruppe überzeugter Demokratinnen und Demokraten“ will in friedlicher Weise für die „Wiederherstellung aller Grundrechte in ursprünglicher Form“ demonstrieren.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

„Die Corona-Verordnungen greifen massiv in mehrere Artikel unserer Verfassung und damit in unser aller Leben ein“, schreiben die Organisatoren Sandra und Harald Jungbold aus Sontheim. Die Demonstration in Mindelheim findet dieses Mal auf dem Kirchplatz statt Die Demonstration findet zwischen 15.30 und 17 Uhr auf dem Kirchplatz neben der Pfarrkirche St. Stephan statt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Teilnehmendenzahl auf 15 Personen begrenzt ist und der Bereich der Demonstration von der Polizei abgegrenzt wird. Der Hauptteil des Kirchplatzes bleibt somit der Öffentlichkeit zugänglich. Die Polizei wird die Straße, die am Kirchplatz vorbeiführt während des Versammlungsverlaufs für den Autoverkehr sperren. Die Demonstranten distanzieren sich ausdrücklich von rechts- und linksextremen Gruppierungen, Verschwörungstheorien sowie von rassistischen, faschistischen, antisemitischen und antifeministischen Gruppierungen jedweder politischen Orientierung. Hier die Bilder von der Demonstration am vergangenen Freitag: 31 Bilder Demonstration für Grundrechte in Mindelheim Bild: Johann Stoll Hier erfahren Sie noch mehr über Corona im Unterallgäu: Ein Bad Wörishofer ist beim Neustart der Bundesliga live dabei

Corona im Unterallgäu: Wo bleibt der Respekt vor den Verkäufern?

Themen folgen