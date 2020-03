19.03.2020

Amberg macht es bei der Wahl spannend

Nachdem der letzte Wähler in Türkheim am Wahlsonntag seine Kreuzchen gesetzt hatte, ging es kurz nach 18 Uhr ans Auszählen. Im Abstimmungsraum im Rathaus Türkheim wurde die erste Wahlurne geleert.

Die Stimmzettel für die Landratswahl mussten wegen Unstimmigkeiten nochmal gezählt werden.

Von Alf Geiger

Die Kommunalwahl ist vorbei und Türkheims Bürgermeister ist froh, dass es in der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim zu keinen nennenswerten Schwierigkeiten kam.

Banges Warten bei den Landratskandidaten löste jedoch die Auszählung ausgerechnet in einem der kleinsten Wahlbezirke aus: Das Ergebnis aus Amberg ließ lange auf sich warten und wurde damit zum „Zünglein an den Waage“ in der Frage, ob es zu einer Stichwahl um den Landratsposten kommt oder nicht. In Amberg sei es laut Kähler zur späten Meldung des Landratsergebnisses gekommen, weil bei der Ergebnisermittlung und dem Anfertigen der Niederschrift Unstimmigkeiten aufgefallen seien. Daher mussten die Stimmzettel noch einmal ausgezählt werden, was den Puls bei den Verantwortlichen im Landratsamt und bei den Kandidaten höher schlagen ließ.

Die Türkheimer Wählerinnen und Wähler nutzten die Gelegenheit zur Wahl gerne

Insgesamt fällt Kählers Fazit zur Kommunalwahl mit Blick auf die Coronakrise durchweg positiv aus: „Es gab keine Schwierigkeiten“, so der VG-Chef erleichtert. Auch waren alle Wahlhelfer wie eingeplant da. „Ein großes Lob und Dankeschön nochmals an alle Beteiligten“, sagt Kähler: Die Wähler waren vernünftig und diszipliniert, die Abstände wurden gewahrt und die Hände desinfiziert. Viele hätten sogar einen Kuli mitgebracht. Die hohe Wahlbeteiligung am Sonntag war für ihn positiv überraschend: „Wir hätten aufgrund der Corona-Situation eher mit weniger Wählern an der Wahlurne gerechnet“, so Kähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,1 Prozent.

