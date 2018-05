vor 21 Min.

Auf die Feuerwehren aus dem Unterallgäu ist Verlass

Beinahe idyllisch wirkte es am Rande der Übung in Warmisried. Doch die Feuerwehrleute waren mit großem Eifer im Einsatz.

Sechs Wehren aus dem Unterallgäu üben gemeinsam einen Großeinsatz an einer Reithalle bei Warmisried

Von Harald Klofat

„Die Reithalle Guggenmos bei Warmisried brennt!“ Dies bedeutete Alarm und Einsatz für die Feuerwehren aus Mindelheim, Bad Wörishofen, Dirlewang und die drei Ortsfeuerwehren der Gemeinde Unteregg: Warmisried, Oberegg und Unteregg.

Zum Glück brannte die Halle nicht wirklich, sondern das angenommene Feuer diente als Szenario für eine Großübung, an der rund 100 Feuerwehrmänner und Frauen teilnahmen. Die Kreisbrandmeister Karl-Heinz Abbold und Stefan Jäckle, Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel sowie Peter Dräger, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim, waren die Beobachter. Die Einsatzleitung vor Ort hatte Stefan Immerz, Kommandant der Feuerwehr Warmisried.

„Die besondere Herausforderung bei dieser Übung war die Koordination bei der Zufahrt der Einsatzfahrzeuge“, erläuterte Immerz. Nur über einen einspurigen Weg ist die große Reithalle im Mindeltal erreichbar. Es gibt keine Umkehrmöglichkeiten. Da auch Atemschutz und Drehleiter angefordert waren, musste noch vor dem eigentlichen Einsatz über Funkverbindung zu den einzelnen Wehren genau festgelegt werden, wer, wie und wo zum Brandort fährt.

„Die Situation in dem brennenden Objekt stellte sich zunächst unklar dar“, erklärte Stefan Immerz, „befinden sich Personen im Objekt, halten sich Tiere im Gebäude auf? Eine Photovoltaikanlage befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Reithalle. Wir mussten also auf viele Unabwägbarkeiten vorbereitet sein.“

Routiniert und engagiert gingen die Feuerwehrleute vor. Rasch waren die Schläuche gelegt. Das Wasser konnte von der vorbeifließenden Mindel entnommen werden. Mit Atemschutzmasken drangen die Feuerwehrleute ins Gebäude ein. Die Drehleiter wurde ausgefahren und aus luftiger Höhe wurde ebenfalls mit Wasser gelöscht.

Nach einer Stunde beendete Stefan Immerz den Einsatz und die Beteiligten trafen sich zur Nachbesprechung. „Solche Übungen sind außerordentlich wichtig“, resümierte Kreisbrandmeister Karl-Heinz Abbold, „sie dienen vor allem unseren vielen jungen und noch nicht routinierten Feuerwehrleuten, um ausgiebig den Ernstfall zu proben.“

Als „rundum gelungen“ bezeichnete Abbold die Großübung. Dank gab es auch von Untereggs Bürgermeisterin Marlene Preißinger und Reithallenbesitzer Manfred Guggenmos, die der Übung beigewohnt hatten: „Auf die Feuerwehren ist Verlass!“

