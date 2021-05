Bombendrohung gegen Impfzentren im Unterallgäu - Polizei ist vor Ort

Aktuell ist die Polizei an den Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen im Einsatz. Dem ärztlichen Koordinator zufolge ist eine Bombendrohung eingegangen.

Kurz vor 19 Uhr ist eine Bombendrohung über die Hotline des Impfzentrums Unterallgäu eingegangen. „Zunächst war nicht klar, welcher Standort gemeint ist, Bad Wörishofen oder Memmingen, die Hotline ist für beide zuständig“, sagt Dr. Max Kaplan, der ärztliche Koordinator im Unterallgäu. Er ist verantwortlich für das Impfzentrum in Bad Wörishofen, wo mehrere Streifenwagen der Polizei vorfuhren. Weitere Streifenwagen sperrten umliegende Straßen ab, etwa Teile der Rudolf-Diesel-Straße und den Kreisverkehr an der Thermenallee, der Zufahrt zur Therme Bad Wörishofen. Auch am Impfzentrum Memmingen fuhren Streifenwagen vor. „Am Telefon war eine Art Computerstimme zu hören“, sagt Kaplan. Man habe laufende Impfvorgänge sofort unterbrochen und die Menschen aus dem Gebäude gebracht. „Die Polizei sucht auch mit Hunden nach Sprengstoff“, sagte Kaplan unserer Redaktion. „Ich hoffe wirklich, dass sie nichts finden und das nur eine Drohung war“, sagt der Mediziner.

Die Polizei hat zwischenzeitlich angeordnet, dass der Parkplatz geräumt werden muss. 27 Menschen, die sich im Impfzentrum Bad Wörishofen impfen lassen wollten, als die Bombendrohung einging, warten derzeit vor dem Gelände. „Das Rote Kreuz bringt jetzt einen Rettungswagen, dort werden wir die Impflinge impfen“, sagt Koordinator Kaplan. „So müssen wir keinen Impfstoff wegwerfen.“ Das Impfzentrum Bad Wörishofen ist normalerweise bis 22 Uhr geöffnet.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.