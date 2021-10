Nach den Weltstars kommen noch mehr Weltstars nach Bad Wörishofen

Plus Das Publikum erlebte herausragende Konzerte und emotionale Momente im Bad Wörishofer Kursaal. Ein Künstler brachte Festival-Intendant Winfried Roch dabei aber gehörig ins Schwitzen. Das Programm 2022 setzt neue Maßstäbe.

Die letzten – grandiosen – Töne des Festivals der Nationen sind verklungen. Keine Geringere als Diana Damrau setzte den Schlusspunkt im Kursaal von Bad Wörishofen. Es war ein weiterer Höhepunkt einer beeindruckenden Woche. Für ungewollte Spannung und einen kreidebleichen Dirigenten sorgte aber ein anderes Ereignis. „Das diesjährige Festival auf den einen Festival-Moment zu konzentrieren ist nicht einfach“, sagt dann auch Intendant Winfried Roch. „In diesem Jahr stand jeder Festivalabend für sich alleine und auch die Bildungsprojekte waren voller Höhepunkte.“