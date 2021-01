16:06 Uhr

Bahnunfall in Nassenbeuren: Auto wird 25 Meter mitgeschleift

In Nassenbeuren hat es an der Bahnstrecke Mindelheim - Günzburg einen Bahnunfall gegeben. Ein Zug hat ein Auto erfasst. Die Strecke ist derzeit gesperrt.

Von Melanie Lippl

Am Mittwochnachmittag ist es bei Nassenbeuren zu einem Bahnunfall gekommen. Ein Auto ist von einem Zug erfasst worden und wurde rund 25 Meter mitgeschleift.

Ein 68-jähriger Autofahrer hat den Zug übersehen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Nassenbeuren in südliche Richtung. Beim Überqueren des Bahnübergangs kam es zum Zusammenstoß mit einem Zug, der von Günzburg nach Mindelheim fuhr.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Autofahrer den herannahenden Zug übersehen: Sein Wagen wurde an der Beifahrerseite erfasst und etwa 25 Meter mitgeschleift. Der Bahnübergang ist mit einem Andreaskreuz und Blinklicht gekennzeichnet.

Der Autofahrer wurde durch den Zugunfall schwer verletzt

Der Autofahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam ins Klinikum Mindelheim. Im vorderen Zugteil befanden sich vier Fahrgäste, die alle unverletzt blieben. Der hintere Zugteil war leer.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Zug sowie der Bahnstrecke beläuft sich der Schaden auf etwa 55.000 Euro. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch, die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt. Ein Ende der Bergungsarbeiten kann laut Polizeiangaben noch nicht eingeschätzt werden.

Bei Nassenbeuren hat es einen Bahnunfall gegeben: Ein Zug hat ein Auto erfasst. Bild: Axel Schmidt

