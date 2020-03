Bürgermeisterwahl in Markt Wald: Rivalen wider Willen

Plus Bürgermeister Peter Wachler will sein Amt gegen Ralf Wohlfahrt verteidigen. Wir haben mit beiden gesprochen.

Peter Wachler und sein Herausforderer Ralf Wohlfahrt duzen sich. Kein Wunder, immerhin waren sie ein Jahr in der gleichen Schulklasse. Allerdings hatten sie weder damals noch heute privat miteinander zu tun, wie beide betonen. Aktuell sind sie laut Peter Wachler „Rivalen wider Willen“. Er bedauert im MZ-Redaktionsgespräch, dass sein Herausforderer im Wahlkampf von manchen Bürgern hart angegangen und sogar beleidigt wurde. Schließlich sei seine Kandidatur völlig legitim. „Aber ich will mich von meinem Posten nicht vertreiben lassen“, macht er auch klar.

Das Bürgermeisteramt "ein schöner Beruf"

Denn das Bürgermeisteramt sei einfach ein schöner Beruf. „Das ist eine Aufgabe, die einem viel raubt, aber auch viel gibt. Und so lange sie mir mehr gibt als nimmt, will ich weitermachen“, sagt Wachler. Außerdem habe er sich in den vergangenen sechs Jahren in viele Themen eingearbeitet. Dieses Wissen will der CSU-Kandidat in einer weiteren Amtszeit einbringen und sehen, wie sich das, was in den vergangenen Jahren angestoßen wurde, weiterentwickelt.

Auch Ralf Wohlfahrt , der für die Freien Wähler antritt, spricht von einer interessanten und herausfordernden Aufgabe. Bürgermeister will er werden, „weil ich glaube, dass wir – aufbauend auf dem Bestehenden – neue Ideen brauchen und eine andere Sichtweise“. Er ist überzeugt, dass der Gemeinde „mehr Transparenz und ein besserer Informationsfluss“ gut täten, weil viele Bürger nicht vollumfänglich darüber informiert seien, was in der Gemeinde geschehe. „Und ich glaube, dass Entscheidungen getroffen und auch umgesetzt werden müssen“, sagt der 39-Jährige.

Wie steht es um die Feuerwehr in Markt Wald?

Als Beispiele nennt er den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses , der Ende 2016 beschlossen wurde, die Sanierung der Schule und die alte Kläranlage. Hier gelte es, biologischen Sondermüll aus dem Klärbecken zu entsorgen. „Da muss ich dich korrigieren“, hakt Peter Wachler ein. „Es geht um die Regenrückhaltung und darum, wie man das alte Klärbecken da einbauen und es im Zuge dessen auch säubern könnte.“ Die Regenrückhaltung wiederum sei für neue Baugebiete ausschlaggebend.

Auch bezüglich des Feuerwehrhauses verteidigt sich der 41-Jährige: „Die Entscheidung zum Standort wird ja angezweifelt“, sagt er. Deshalb habe die Gemeinde einen Feuerwehrbedarfsplan in Auftrag gegeben, der – nachdem lange kein Fachbüro gefunden wurde – im Frühjahr fertig sein soll. Die Gemeinde hatte sich damals für einen Neubau am Markt Walder Ortsrand ausgesprochen. „Ich weiß nicht, ob das der beste Standort ist“, sagt Wohlfahrt. Wenn der Feuerwehrbedarfsplan zu einem anderen Ergebnis komme, müsse man eben erneut auf Standort-Suche gehen. „Diese Hintertür lässt der damalige Beschluss ja offen.“

Nahversorgung und Mobilität in Markt Wald

Weil die Gemeinde den Brandschutz gewährleisten muss, gehört das Feuerwehrhaus zu den Projekten, die er im Falle seiner Wahl als Erstes anpacken würde. „Man muss aber aufpassen, dass es keinen Überstrahlungseffekt gibt“, sagt der Bankbetriebswirt, der seit sechs Jahren mit seiner Familie in Markt Wald lebt. Schließlich gebe es in den Ortsteilen Themen, die den Leuten dort wichtiger seien als das Markt Walder Feuerwehrhaus , etwa Nahversorgung und Mobilität. „Man muss alle Bälle in der Luft halten und schauen, dass keiner hinten runterfällt.“

Auch Wachler glaubt, „dass es viele heiße Eisen gibt“. Nahversorgung und ÖPNV seien immer wieder Thema, die Verbesserung der Infrastruktur generell, bezahlbarer Wohnraum und der Mangel an Bauflächen oder auch die Innenraumverdichtung. „Für jeden ist etwas anderes wichtig, deshalb will ich mich nicht auf ein Thema festlegen, das ich als Erstes anpacken will,“

Kommt ein Supermarkt?

Eines, das vor zwei Jahren Wellen geschlagen hatte, war die geplante Ansiedlung eines Supermarktes, dem Wachler nach wie vor positiv gegenübersteht. „Das Allerletzte, was ich will, ist, den bestehenden Einzelhandel kaputtzumachen. Aber ich glaube, dass beide koexistieren können. Gute Beispiele dafür gibt es in Tussenhausen und Mittelneufnach.“

Wohlfahrt dagegen lehnt einen Supermarkt für die Gemeinde ab. Er bezweifelt, dass es aufgrund der Nähe zu den Supermärkten in Tussenhausen und Mittelneufnach in Markt Wald überhaupt ein Marktpotenzial gebe. „Das Einzugsgebiet ist schlichtweg nicht mehr da.“ Außerdem verschlinge so ein Supermarkt viel Fläche und es hänge von der Rechtsform ab, ob die Gemeinde an der Gewerbesteuer beteiligt werde. Das bestehende Geschäft habe zudem bereits ein Dorfladenkonzept in der Hinterhand. „Aber dafür brauchen die Planungssicherheit.“

Markt Wald soll attraktiver werden

Beide Kandidaten werben damit, Markt Wald für Familien und Senioren noch attraktiver machen zu wollen. Konkret schwebt Wohlfahrt da eine Begegnungsstätte für Jung und Alt vor, zu der für ihn auch ein Spielplatz gehört. „Eine Begegnungsstätte ist für mich der Dreh- und Angelpunkt.“ Schließlich gebe es viele Senioren, die kaum noch aus ihrem Haus oder dem Ortsteil herauskämen.

„Da muss ich widersprechen“, sagt Wachler. „Natürlich kann ein Angebot immer noch erweitert werden, aber wir haben ein engagiertes Netzwerk an Senioren, die zweimal im Monat Seniorennachmittage organisieren.“ Er verweist auf den Shuttle-Service, der an diesen Tagen angeboten wird und das Netzwerk der Senioren untereinander. Zwar gebe es keine zentrale Anlaufstelle, dafür werde die örtliche Gastronomie genutzt. Ein Spielplatz solle – sobald die Flächen für die Eisstockschützen fertig seien – am Sportplatz gebaut werden.

Weiteren Bedarf sieht er nicht. „Die Spielplätze, die wir hatten, waren meist verwaist. Wenn ein gutes Konzept da wäre für eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, bin ich dabei. Aber nur einen Spielplatz hinstellen, damit einer da ist, das bringt nichts.“

Beide Kandidaten sind nicht nur für das Bürgermeisteramt, sondern auch für den Gemeinderat nominiert.

