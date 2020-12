vor 19 Min.

Diese bekannten Unterallgäuer sind 2020 gestorben

Plus Bekannte Menschen aus Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung sind 2020 gestorben. Wir haben alle Nachrufe aus unserer Zeitung in einem Artikel zusammengefasst.

Von Oliver Wolff

2020 sind bekannte Menschen aus Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung gestorben. Wir haben alle Nachrufe aus unserer Zeitung in einem Artikel zusammengefasst.

Willi Schielle

Willi Schielle, der Ehrenvorsitzende des Alpenvereins in Mindelheim, ist mit 85 Jahren gestorben. 29 Jahre lang war Wilhelm Schielle, den alle nur Willi genannt haben, Vorsitzender der Mindelheimer Bergfreunde. Schielle hat seine Bergbegeisterung immer auch in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Er hatte vielfältige Verantwortung übernommen. Er war Tourenwart, Beirat, Jungmannschaftsleiter, Leiter der Skiabteilung, stellvertretender Vorsitzender und Fachübungsleiter Bergsteigen. Willi Schielle gehörte zu jenen, auf die der Bau des Mindelheimer Klettersteigs zurückgeht. Dieser zählt bis heute zu den beliebten Anziehungspunkten der Mindelheimer Hütte, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Schielle war auch sozial sehr engagiert. Er gehörte zu jenen, die vor 37 Jahren den Mindelheimer Rotary Club gegründet haben.

Winfried Kienle

Winfried Kienle aus Pfaffenhausen ist im Januar im Alter von 68 Jahren gestorben. Er kam 1951 Pfaffenhausen zur Welt und ist dort aufgewachsen. Nach der Schulzeit erlernte er das Kfz-Mechaniker-Handwerk und war ab 1991 im Bauhof der Marktgemeinde tätig. Ende 2014 ging er in den Ruhestand. Kienle war aktives Mitglied im Fischereiverein und mehrmaliger Fischerkönig in Pfaffenhausen. Einen besonderen Namen in der ganzen Region machte er sich jedoch als aktiver Feuerwehrmann. Von 1986 bis 2004 war er Kommandant der Wehr in Pfaffenhausen und Vorsitzender des Feuerwehrvereins. 2009 erhielt er den „Ehrenkranz in Gold“ für seine 40-jährige aktive Dienstzeit.

Emmi Ziegler

Emmi Ziegler aus Mindelheim wurde 95 Jahre alt. Nach der Schulausbildung in der Maria-Ward-Realschule begann sie eine Lehre bei der Baywa und arbeitete dort 45 Jahre lang. Singen war ihr Leben. Als Chorsängerin und Solistin sang sich Ziegler in die Herzen der Mindelheimer und erhielt für über 400 Auftritte unter anderem die Goldene Ehrennadel des Cäcilien-Verbandes für ihre 55-jährige Mitgliedschaft. 2018 zog sie aus ihrer Wohnung ins Seniorenheim St. Georg.

Rudolf Roth

Alle nannten ihn nur Rudi. Rudolf Roth aus Bad Wörishofen wurde 95 Jahre alt. Als Heimatvertriebener kam er 1949 nach Schöneschach. Über 40 Jahre arbeitete er bei der Post. In der Pfarrgemeinde St. Justina schrieb er 60 Jahre lang bis zu seinem 90. Geburtstag akribisch die Ministrantenpläne und betreute die Mädchen und Buben. Als Mesner wirkte er in Schöneschach 50 Jahre lang in der Kapelle St. Wolfgang. Von Anfang der 60er bis in die 70er Jahre war er beim FC Bad Wörishofen als Schüler- und Jugendleiter aktiv. Für sein Engagement erhielt er die St.-Ulrichs-Medaille der Diözese Augsburg.

Oskar Braunsberger

Der Unternehmer Oskar Braunsberger aus Mindelheim ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der 1934 in Steyr ( Österreich) geborene Braunsberger kam nach dem Krieg mit 100 Mark in die Kreisstadt und baute ein verzweigtes Unternehmen auf, das vor allem die Automobilindustrie mit Formteilen belieferte. Er machte sich mit einer Modellschreinerei selbstständig und erweiterte das Spektrum auf Kunststoffformenbau und gründete die Firma Osbra. Der Verstorbene war nicht nur ein versierter Handwerker, sondern auch ein Tüftler und meldete zahlreiche Patente an. Entspannung fand der Verstorbene bei seinen Freunden im TSV Mindelheim, wo er sich in den 70er Jahren als Jugendleiter der Fußballabteilung aber auch als Sponsor engagierte. Braunsberger setzte auch Akzente als Immobilienbesitzer. Im Laufe der Zeit erwarb er einige Häuser und prägte somit auch das Stadtbild.

Hans Mayer

Hans Mayer aus Dirlewang, der langjährige Geschäftsführer der Landvolkbewegung und Träger des Bundesverdienstkreuzes, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Mayer engagierte sich in seiner Heimatgemeinde, im Landkreis und in der Kirche. In Dirlewang arbeitete er an einem funktionierenden Hochwasserschutz und kümmerte sich in Afrika. Mayer war Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag und fiel als gewissenhafter und konstruktiver Lokalpolitiker auf. Besonders stolz war er, drei Mal in die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten berufen worden zu sein. Hans Mayer schrieb das Büchlein „In mir sind Erinnerungen“.

Werner Weikmann

Werner Weikmann aus Bad Wörishofen ist im 76. Lebensjahr gestorben. Ihm war die Lehre nach Pfarrer Kneipp“ immer ein großes Anliegen gewesen. 42 Jahre lang prägte der gelernte Masseur als Fachlehrer in der Sebastian-Kneipp-Schule Kneipp-Bademeister, Masseure und Physiotherapeuten. Weikmann war seit 1964 aktives Mitglied der Rot-Kreuz-Bereitschaft Bad Wörishofen und engagierte sich vor allem im Sanitätsdienst. Weikmann war eng mit Volker Windweh befreundet, der ebenfalls heuer starb. Zusammen trugen sie die Kneippsche Lehre in die Öffentlichkeit.

Gigga Hakert

Eine der umtriebigsten und engagiertesten Persönlichkeiten Ettringens ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Gigga Hakert hat nachhaltig Spuren hinterlassen. Mit ihrer zupackenden, humorvollen, hilfsbereiten und offenen Art eroberte sie die Herzen vieler Ettringer. Die gelernte Kinderkrankenschwester engagierte sich ehrenamtlich, unter anderem für die Senioren, beim Blutspendedienst oder als Leiterin des Frauenarbeitskreises. Hakert leitete unter anderem die Frauengymnastik des TSV Ettringen. Die Ettrinarria war mehr ihre zweite Familie. Sie choreografierte an Fasching die Gardetänze, entwarf Kostüme und war immer dort zu finden, wo sie gebraucht war.

Klaus Ulm

Plötzlich und unerwartet ist Klaus Ulm aus Bad Wörishofen im 53. Lebensjahr gestorben. Die Kneippstadt hat einen Kümmerer und eine treibende Kraft in der Kulturszene verloren. Auch wenn Ulm nie ein öffentliches Amt bekleidet hat, war er für Bad Wörishofen der Mann für alle Fälle und immer vor Ort. Kaum eine größere Kurhaus-Veranstaltung der vergangenen zwanzig Jahre dürfte von ihm nicht in irgendeiner Form beworben worden sein. Unterstützung für die Stadt Bad Wörishofen und ihr Erfolg als Kurstadt mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm war für Klaus Ulm eine Lebensaufgabe.

Georg Hörtnagel

Georg Hörtnagel aus München war ein bekannter Kontrabassist, Dirigent und Manager mit Wurzeln in Kammlach. Hörtnagel im Alter von 93 Jahren gestorben. Schon als Kind konnte er fast jedes Instrument ohne große Mühe spielen. Akkordeon, Violine, Klavier, Orgel und alle Blasinstrumente, die in der Dorfkapelle vertreten waren, gehörten dazu. Mit 15 Jahren bekam er Unterricht am Konservatorium in Augsburg. Nach dem Krieg studierte er an der Münchner Musikhochschule Kontrabass. 1948 trat Hörtnagel dann seine erste Stelle als jüngstes Mitglied im Orchester der Bayerischen Staatsoper an. Dirigent war damals Richard Strauß. Später dirigierte er auch Symphoniekonzerte und Opern. Hörtnagel initiierte einen lebhaften Kulturaustausch zwischen Russland und Deutschland und bekam für dieses Engagement das Bundesverdienstkreuz. In der Kirche seines Heimatdorfes Oberkammlach gab er gelegentlich Kostproben seines Könnens.

Georg Hausschmid

Der FC Bad Wörishofen musste heuer von einem seiner verdientesten Mitglieder für immer Abschied nehmen. Mit Georg Hausschmid verstarb einer seiner treuesten Anhänger. Er war fast 60 Jahre im Verein. Georg Hausschmid hatte alle Vorstandsämter einmal inne und erfüllte sie stets mit großer Hingabe. Schon mit 18 Jahren engagierte er sich als Jugendbetreuer und Schiedsrichter. Die Stadt verlieh ihm den Sportehrenamtspreis.

Volker Windweh

Volker Windweh aus Bad Wörishofen ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war 28 Jahre lang Lehrer an der Sebastian-Kneipp-Schule. Windweh war zehn Jahre lang Vorsitzender des Vereins für Ambulante Krankenpflege und gehörte zuletzt der Kirchenverwaltung von St. Justina an. In den vergangenen Jahren setzte sich Windweh insbesondere dafür ein, dass die Lehre nach Pfarrer Kneipp auch in der Pflege mehr Beachtung findet.

Alois Maier

Biogaspionier Alois Maier aus Bergerhausen ist mit nur 62 Jahren gestorben. Nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung übernahm der gebürtige Bergerhausener den elterlichen Hof. Schon früh erkannte Maier das Potenzial der Biogas- und Abwassertechnik. Der Tüftler meldete Patente an. Mit seiner Propellerfirma gelang ihm schließlich der Durchbruch. 2020 zeichnete ihn das Magazin Focus als Wachstumschampion aus. In der europäischen Biogasbranche hat Maiers Technik einen festen Platz gefunden.

Helmut Lutzenberger

Der ehemalige Mindelheimer Stadtrat Dr. Helmut Lutzenberger ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Was man heute unter Lifestyle versteht, war Lutzenberger zeitlebens zuwider. Er ließ sich nie in ein Korsett zwängen, er entschied immer für sich, wobei Grundlage seiner Entscheidungen das Wohl seiner Heimatstadt Mindelheim war. Zur Schule ging er am Maristenkolleg in Mindelheim. Anschließend studierte er Theologie, Mathematik, Physik und Philosophie. Der promovierte Philosoph war Lehrer am Maristenkolleg. Daneben war er ein Künstler, konnte mit Holz umgehen und gestalten. So umgänglich wie er oft war, so hartnäckig war er. Seiner Hartnäckigkeit ist unter anderem das Altenheim St. Georg zu verdanken. Gegen die Bebauung der Obstwiese gründete er eine erfolgreiche Bürgerinitiative.

Eduard Dein

Eduard Dein aus Bad Wörishofen gehörte zu den besten Seitenwagen-Beifahrern der 60er Jahre. Der Wörishofer nahm an der Seite des legendären Georg Auerbacher an rund 40 nationalen wie internationalen Rennen teil – und das als Amateur. Den Profistatus hatten damals nur die Fahrer der populären Seitenwagen-Gespanne. Aus beruflichen Gründen gab Dein 1967 den Rennsport auf und widmete sich seinem zweiten Hobby: der Taubenzucht. Auch hier war er erfolgreich und bekannt. Eduard Dein ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Johann Müller

Johann Müller ist mit 81 Jahren gestorben. Er setzte sich sehr für seinen Heimatort Westernach ein und war als Kirchenpfleger bekannt. Müller kam in Bergerhausen zur Welt. Nach der Schule arbeitete er als Fernfahrer und half zugleich auf dem elterlichen Hof mit. Müller war aktives Mitglied beim Roten Kreuz und engagierte sich als Bergführer. In der Pfarrgemeinde St. Andreas arbeitete er in der Kirchenverwaltung. Erst kurz vor seinem 80. Geburtstag legte er sein Amt nieder. Er erhielt die Kirchenpfleger-Ehrenurkunde, das goldene Ulrichskreuz und das Ehrenzeichen der Diözese in Gold.

Peter März

Peter März starb mit 90 Jahren im Altenheim Türkheim. 1929 in Wiedergeltingen geboren übernahm er in den 50er Jahren den elterlichen Bauernhof. Wegen seiner Hilfsbereitschaft war er im Dorf als „d’r Weber Peter“ bekannt. In der örtlichen Molkereigenossenschaft war März 16 Jahre Aufsichtsrat. Er engagierte sich zudem für den Theaterverein, wegen seines Schauspieltalents, Humors und seiner Sangesfreude war er ein „Wiedergeltinger Original“. Im Musikverein war er nicht nur Gründungsmitglied, sondern spielte auch Tuba. März engagierte sich auch in der Kirche, leitete den Chor.

Willi Preschl

Dass die Blaskapellen im Unterallgäu heutzutage auf einem herausragenden Niveau musizieren, ist Menschen wie Willi Preschl aus Breitenbrunn zu verdanken. Nach langer Krankheit ist der frühere ASM-Bezirkschef im Alter von 78 Jahren gestorben. Preschl ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Musikkapelle Breitenbrunn gegründet worden ist. Preschl war Vorsitzender des Vereins von 1971 bis 1987. Im März 2000 wurde er in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des ASM-Bezirks 10 ernannt. Preschl war gelernter Bierbrauer, arbeitete bis zu seinem Ruhestand über viele Jahre für eine Bekleidungsfirma.

Josef Huber

Er war Landwirt mit Leib und Seele und zudem über mehrere Jahrzehnte auch kommunalpolitisch aktiv: Mit Josef Huber aus Berg bei Türkheim ist ein verdienter Bürger der Gemeinde gestorben. Huber wurde 78 Jahre alt. 30 Jahre wirkte Huber im Kreisrat und vertrat dort vor allem die Interessen der Landwirte. Als stellvertretender Leiter des landwirtschaftlichen Arbeitskreises wurde er mit der Goldenen Landkreisnadel ausgezeichnet. Für sein kommunalpolitisches Engagement erhielt Huber dazu die Verdienstmedaille des Bayerischen Innenministeriums in Bronze. Von 1972 bis 2002 gehörte Huber dem Türkheimer Gemeinderat an. Besonders am Herzen lag ihm der Maschinenring, den er 1971 mitbegründete. Den örtlichen Bauernverband leitete er von 2001 bis 2009 und war von 1996 bis 2007 auch stellvertretender Kreisobmann.

Schwester Bernarda

Diese Wörishoferin war die gute Seele des Kneippmuseums. Schwester Bernarda Schädle ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sie war eine der ersten Mitarbeiterinnen des 1986 eröffneten Kneippmuseums und erwies sich als profunde Kneipp-Kennerin und Expertin für die Geschichte des Klosters Bad Wörishofen. Die quirlige, redselige und lebensfrohe Ordensfrau führte viele Jahre voller Begeisterung Grundschüler durch das Kneippmuseum. Dass sie als einstige Handarbeitslehrerin sehr geschickt war, zeigte sie beim Erstellen einer ganz besonderen Krippe: Schwester Bernarda sammelte mit großer Geduld Kieselsteine, die sie dann zusammenfügte.

Heinrich Maucher

Heinrich Maucher wurde als der „Eremit von Baumgärtle“ überregional bekannt. Er wurde 79 Jahre alt. Aus religiösen Gründen lebte Maucher rund 35 Jahre lang im Wald und hat dort eine einzigartige Ansammlung von Holzhütten und Glaubenswegen errichtet. Er wollte im Einklang mit der Natur leben. Seine 45 Hütten waren für ihn wie die Arche Noah, er nannte sie Überlebenshütten. Auch hatte er Apfelbäume und junge Fichten neu angepflanzt. Heinrich Maucher war tiefgläubig und ein großer Verehrer der Muttergottes Maria. Er las täglich in der Bibel. Die wenigen Reisen, die er unternahm, führten ihn zu den großen Wallfahrtsstätten. Auf die Frage, wie viel er noch bauen möchte, sagte er einmal: Bis nach Kempten und Ulm. Der Eremit war alles andere als ein zurückgezogener Kauz. Er war leutselig und immer gern für ein Gespräch immer zu haben.

Tom Liebchen

Der beliebte Mindelheimer Musiker und Bezirksdirigent Tom Liebchen starb mit nur 55 Jahren. Der Polizist engagierte sich beim ASM, 20 Jahre lang leitete er Kirchdorfer Musikanten, hat ein Orchester mit 75 Musikanten aufgebaut. Tom Liebchen hat im Jahr 2016 vom ASM das Ehrenzeichen in Silber am weißblauen Band für 15 Jahre Tätigkeit als Bezirksdirigent im Bezirksvorstand des Bezirks 10 Mindelheim erhalten. Man schätzte Liebchen sehr für dessen hohes Engagement im Bezirksvorstand, aber auch wegen seiner freundlichen und aufgeschlossenen Art. Sein Herz schlug sprichwörtlich für die Musik. Auch politisch engagierte er sich, bei der Mindelheimer SPD. Sein größter politischer Wunsch, in den Stadtrat einzuziehen, wurde ihm allerdings nicht erfüllt. Seine menschliche, liebenswerte Art und seinen feinen Humor behielt er stets bei. Besonders lagen ihm die Jugend und das Vereinsleben am Herzen.





