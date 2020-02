09:53 Uhr

Ersthelfer versorgen verletzten Autofahrer (89)

Verletzt wurde der Fahrer dieses Autos, das am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Vorbildlich haben sich mehrere zufällig vorbeikommende Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagabend verhalten: Sie versorgten einen verletzten Autofahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Auf der Verbindungsstraße MN 2 von Türkheim nach Rammingen kam es am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr zu einem Unfall. Der 89-jährige Fahrer eines Opel Meriva kam aus Fahrtrichtung Türkheim. Aus bis lang ungeklärter Ursache verlor er auf gerader Strecke, kurz vor dem Kreisverkehr Rammingen, die Kontrolle über sein Auto. Ob der Sturm dabei eine Rolle gespielt hat, ist noch offen. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. In einer Wiese neben der Verbindungsstraße überschlug sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen. Vorbildliches Verhalten zeigten Ersthelfer, die kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle vor Ort waren und Erste Hilfe leisteten. Sie befreiten den verletzten Autofahrer aus seinem Pkw und betreuten den Verletzen bis zum Eintreffen von Rettungsdienst, Notarzt und der Freiwilligen Feuerwehr Rammingen.

