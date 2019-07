vor 13 Min.

Fahrrad-Unfall: Hubschraubereinsatz in Mindelheim

Bei einem Unfall auf der Krumbacher Straße in Mindelheim ist am frühen Donnerstagnachmittag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.

Von Max Kramer

Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau von Norden kommend in Richtung Landsberger Straße. Ein LKW, der auf Höhe der Genossenschaftsbank rechts in die Teckstraße abbiegen wollte, übersah die Frau und überrollte sie. Sie wurde dabei im Beckenbereich verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es leicht. Nachdem Sanitäter die Erstversorgung übernommen hatten, kam ein Rettungshubschrauber des ADAC, der die schwer verletzte Frau ins Universitätsklinikum in Augsburg brachte. Die Polizei sperrte die Krumbacher Straße und die Teckstraße für einige Minuten, damit der Hubschrauber sicher abfliegen konnte.

