Feriengeschichten: Tagesausflüge in die Troll-Wälder

Plus MZ-Volontär Oliver Wolff erinnert sich an seine Kindheit und erzählt, wie kleine Zauberfiguren dabei halfen, lange Bergwanderungen erträglich zu machen.

Von Oliver Wolff

Den Deutschen wird gerne nachgesagt, sie seien die Reiseweltmeister schlechthin. Lange Zeit war das wohl auch so. Ferien und Urlaubsreise ins Ausland waren ein- und dasselbe. Dann kam Corona, und die Ferienreise ins Ausland fällt heuer aus. Das kann aber auch seine guten Seiten haben. In unserer Serie erzählen Redaktionsmitglieder, wie spannend es in ihrer Kindheit in den Ferien daheim zuging.

Nur Fußball im Kopf: Den ganzen Tag austoben am Bolzplatz

Einige meiner Grundschulfreunde erzählten nach den Ferien im Stuhlkreis immer in Romanlänge von ihren Trips mit den Eltern nach Kroatien oder Mallorca. Viel mitreden konnte ich da nicht, denn Urlaub im klassischen Sinne hat meine Familie nur selten gemacht – weil das meine Geschwister und ich gar nicht wollten. Ich hatte eh etwas anderes im Kopf: natürlich Fußball.

Was gibt es denn schöneres für einen jungen Burschen, sich mit den Freunden den ganzen Tag am Bolzplatz auszutoben, zwischendurch nach Hause zu traben, für die Erfrischung ein Wassereis aus dem Gefrierfach zu holen, um gestärkt die dritte, vierte und fünfte Halbzeit zu spielen? Ein Spiel war denkwürdiger als das andere. Stolz verkündete ich zu den Abendbroten, dass ich mal wieder zwölf Tore und mehr geschossen hatte – und eins schöner als das andere.

Hin und wieder geht es in die Bayerischen und Österreichischen Berge

Es braucht nicht viel, um Kinder glücklich zu machen. Das ist meine Erfahrung. Rückblickend bin ich dankbar, dass mir meine Eltern nicht ein durchgetaktetes Ferienprogramm aufdrängten. So konnte ich das tun, wofür sonst immer viel zu wenig Zeit war: nämlich spielen.

Manchmal wurden meine Geschwister und ich, wahlweise auch mit Freunden doch mitgeschleppt: Mit den Eltern ging es zu Tagesausflügen in die Berge. Ich bewundere heute noch meinen Vater, wie geduldig und sicher er die Familienkutsche immer ans Ziel brachte, trotz der kleinen „Wann-sind-wir-da?“-Terroristen auf der Rückbank.

Stundenlange Wanderungen: Suche nach Bergtrolls motiviert

Ich kann mich noch gut an die stundenlangen Wanderungen am Plansee oder bei Leutasch erinnern. Jedes Mal sind mir die Füße fast abgefallen, so anstrengend waren die. Ein Tag auf dem Bolzplatz war nichts dagegen. Meine Eltern hatten jedoch einen Trick, um die Motivation aufrecht zu erhalten: Wir sind immer in die Troll-Wälder gegangen.

Trolls, das sind die kleinen Figuren mit breitem Grinsen und neonfarbener Haarpracht aus den 90ern. Sie lebten damals in den Bergwäldern und versteckten sich meist hinter den Bäumen am Wegesrand. Wir Kinder begannen sie zu suchen, als Papa mal wieder ohne erkennbaren Grund vorausgeeilt war und sagte: „Ich glaube, ich habe etwas gehört.“ Unsere Troll-Familie wurde fast mit jeder Wanderung größer. Ob es überhaupt erlaubt war, sie mit Heim zu nehmen?

Erste Schwimmversuche im Ammersee: Erfrischend war auch die Belohnung

Auf den Rückfahrten ging es an Seen vorbei, als die Sonne langsam am Horizont verschwand. Meine ersten Schwimmversuche machte ich im Ammersee. Der Pegel stieg jedes Mal an, als ich das Wasser betrat – wegen der vielen vergossenen Tränen. Die Trost-Eise, meist Soleros am Stiel, machten die Planscherei im (komischerweise trotz der Sommerhitze immer eiskalten) Ammersee aber schnell wieder vergessen.

Wieder ins Auto gestiegen, wachte ich erst am nächsten Morgen in meinem Bett auf. Und nebenan auf dem Nachttisch begrüßte mich der Troll, den ich als Souvenir mit nach Hause genommen hatte.

